La Selección Colombia tiene todo listo para el inicio de la competencia oficial. El próximo mes iniciará el próximo mes las Eliminatorias donde debutará ante Venezuela y viajará a Chile para iniciar con pie derecho el camino rumbo al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Una de las novedades más allá de lo que será la convocatoria es la nueva camiseta que se filtró en redes sociales y que se empezaría a utilizar desde el próximo año. El combinado nacional y su patrocinador estaría preparando una sorpresa en cuanto a los habituales colores que ha utilizado en las diferentes competiciones.

Según lo que se conoció ya no se utilizaría el acostumbrado amarillo, azul y rojo, sino que el color principal pasaría a ser negro con franjas de la ‘tricolor’. También está con franjas totalmente amarillas y otra con franjas rosadas, pero manteniendo el negro como lo más llamativo.

Si bien la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado al respecto ni ha dado indicios de lo que será la nueva indumentaria, se espera que esta sea estrenada no en las Eliminatorias, sino que en la Copa América. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues hay hinchas que están a favor y otros en contra, argumentando que lo tradicional es lo que se debe priorizar.