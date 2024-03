La espera se acabó. La Selección Colombia está lista para disputar su primer partido del 2023 y será en un amistoso internacional ante España, en Londres. El Estadio Olímpico de la capital de Inglaterra recibirá al equipo de Néstor Lorenzo para iniciar su preparación de cara a la Copa América 2024. El proceso del DT argentino sigue invicto y ante el equipo ibérico intentarán continuar con esa buena racha.

Para Colombia será un reto de alto vuelo enfrentar a España, equipo que en 2023 se consagró campeón de la UEFA Nations League. La Roja afrontará este amistoso con el objetivo de prepararse para su participación en la Euro 2024. Por esa razón, se prevé un duelo electrizante entre dos equipos con estilos de juego totalmente diferentes.

Primera titular de Colombia en 2024… ¡James, de suplente!

Néstor Lorenzo confirmó la nómina titular con la que Colombia enfrentará a España en Londres. La gran novedad, de momento, es la exclusión de James Rodríguez del equipo principal. Desde que empezó su proceso, le dio prioridad al ’10’ en el equipo inicial. Sin embargo, casi no juega en Brasil con Sao Paulo y no tiene ritmo de juego para estar frente a los españoles.

Al parecido ocurre con Rafael Santos Borré, quien también iniciará en el banco de suplentes. Su paso al Inter de Brasil también le costó continuidad en Alemania, con el Werder Bremen. En su lugar estará Mateo Cassierra, quien fue convocado por su gran nivel goleador en Rusia con el Zenit.

España confirmó su equipo titular para enfrentar a Colombia

La Selección española también confirmó su once inicial para medirse ante Colombia y también tiene sorpresas en su alineación. Luis de la Fuente ha decidido salir con equipo alternativo, para darle minutos a los convocados que habitualmente no juegan en el once principal. Sin embargo, allí destacan los nombres de Aymerick Laporte, Míkel Oyarzábal, Mikerl Merino y Gerard Moreno.