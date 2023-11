Este martes 21 de noviembre se jugará el encuentro entre la Selección Colombia y Paraguay en el Estadio Defensores de Chaco de Asunción por la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El DT del combinado guaraní, Daniel Garnero advirtió sobre el juego de Luis Díaz en la previa del encuentro.

Luego de la increíble victoria de la Selección Colombia ante Brasil llenó de euforia a la hinchada que estuvo presente en Barranquilla. Ahora, luego de cortar la racha de empates, el combinado cafetero intentará sacar los puntos en su visita a Paraguay este martes.

Colombia intentará aprovechar el inicio complicado de Eliminatorias que está teniendo Paraguay. Los guaraníes solo han ganado un partido en estas primeras fechas y el entrenador, Daniel Garnero se prepara para defenderse ante una delantera comandada por Luis Díaz.

Gran momento de Luis Díaz

Luis Díaz ha estado en la tapa de todos los periódicos en las últimas semanas por todo lo ocurrido con su padre. Vale recordar que Luis Manuel Díaz fue secuestrado por el ELN a finales de octubre y fue liberado 13 días más tarde, situación que generó una inmensa preocupación en todo el mundo.

Justo después de la liberación de su padre, ‘Lucho’ dio un verdadero espectáculo futbolístico en el Metropolitano de Barranquilla ante Brasil. En menos de 5 minutos, el futbolista de Liverpool anotó los dos goles que le dieron el triunfo a los dirigidos por Néstor Lorenzo de forma agónica.

Ahora el extremo llega motivado al partido en Asunción para el encuentro ante Paraguay. El entrenador del quipo albirrojo, Daniel Garnero atendió a la prensa en la previa del encuentro de este martes y reconoció el gran nivel de Luis Díaz y deseó que este no juegue un buen partido.

Palabras de Garnero

“Vamos a enfrentar un equipo que se maneja bien de las dos maneras (con y sin balón). Tiene gente muy rápida y de mucha experiencia adelante. Las transiciones son rápidas y tenemos que estar atentos para evitar las pérdidas. Para que la tenencia nuestra se transforme en situaciones de gol para nosotros. También debemos tener más alternativas para terminar las jugadas. Pero será un partido difícil en el sentido que será un rival con buen manejo de pelota, que también espera y sabe salir con la pelota” fueron las palabras del DT.

Garnero fue cuestionado por el nivel de ‘Lucho’. “Obviamente que vamos a enfrentar en toda esta clasificación a jugadores de altísimo nivel. Eso genera una dificultad, a nivel de equipo no vamos a hacer una marca en particular. Hay que tener más cuidado y atención con jugadores que no necesitan de muchas posibilidades para ser efectivos. Esperemos hacer un buen partido y que Luis no tenga su mejor día“.

“Nosotros tenemos que hacernos fuertes de local. El Defensores tiene que ser el lugar más cómodo para jugar el fútbol que encontremos en el mundo. Lo tenemos que lograr entre todos, con el público y el estado del campo que se ve bien. Ojalá el estadio esté lleno y que el visitante se sienta así. Tenemos que hacer de esa cancha nuestro lugar más fuerte para conseguir más puntos” concluyó el DT.