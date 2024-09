La Selección Colombia está imparable en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. La ‘Tricolor’ venció 2-1 a la Selección Argentina, en partido válido por la octava fecha de la fase clasificatoria que se jugó en el Metropolitano de Barranquilla. Un triunfo importante que demuestra la jerarquía del equipo colombiano, pues ya suma cuatro victorias, cuatro empates y cero derrotas. Es cuestión de tiempo para que asegure su cupo en la Copa Mundo.

Publicidad

Publicidad

El partido en el Metropolitano fue de jerarquía pura. Los goles fueron obra de Yerson Mosquera y James Rodríguez, mientras que para Argentina descontó Nicolás González. Cada vez más, esta máquina se ve sólida. Fecha tras fecha, la Selección Colombia muestra todas las capacidades que ilusionan a todo un país con hacer historia en el próximo Mundial.

Mientras la Selección Colombia compite y busca sus objetivos en Sudamérica, los medios de comunicación hacen lo propio y buscan los números necesarios y las mejores porciones de la audiencia. Los ojos en este caso se colocan en las cadenas de televisión, donde las cifras muestran un real dominador en las pantallas. Gol Caracol cada vez más se consolida en los hogares colombianos.

¿Cómo fue el rating de Perú vs. Colombia? Los demoledores números que dejó el último rating de la Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Es claro que el producto de Caracol Televisión es el preferido cuando se habla de Selección Colombia. Las diferencias con su competencia directa son muy amplias. Incluso, las previas de los partidos y otros juegos de la agenda en Sudamérica, dejan muy abajo en el ranking al Canal RCN.

Rating oficial del partido Colombia vs. Argentina

Según Kantar Ibope, entidad encargada de la medición del rating en los canales colombianos, Gol Caracol superó por amplia diferencia a Fútbol RCN. Los números ratifican la tendencia y respaldan el trabajo liderado por Javier Hernández Bonnet, Carlos Alberto Morales y el técnico Rafael Dudamel.

En pocas palabras, Gol Caracol multiplica por 4.5 la audiencia que sumó Fútbol RCN, transmisión liderada por Carlos Antonio Vélez, Javier Fernández Franco (Cantante del Gol) y el técnico Juan José Peláez.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción de la prensa argentina a la agresión del Dibu Martínez a camarógrafo

Las cosas comenzaron a complicarse para RCN desde la previa del partido. Por ejemplo, solo en esa franja horaria antes de comenzar el juego, Caracol Televisión superó el número de televidentes de la transmisión oficial del Canal RCN de Colombia vs. Argentina.

Medición del partido Colombia vs. Argentina de este 10 de septiembre: Gol Caracol marcó 15.5 puntos de audiencia, mientras que Fútbol RCN registró 4.2. En el top 10 de Kantar Ibope, siguen los partidos Paraguay vs. Brasil y Uruguay vs. Venezuela en el Top 3. Continúa la previa y la novela ‘Klass 95’, que narra detalles del mundo del modelaje.

Oficial Kantar IBOPE Media.

Publicidad

Publicidad

Sigue Noticias Caracol 12:30 pm y ‘Las Muñecas de la Mafia 2’, para que la transmisión de Colombia vs. Argentina de RCN esté en la novena posición.