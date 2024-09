La reacción de la prensa argentina a la agresión del Dibu Martínez a camarógrafo

No jodan con el Dibu...

Uno de los sucesos que se llevó las miradas tras el pitazo final fue la agresión de Dibu Martínez a un camarógrafo. Mientras saludaba a los jugadores de la Selección Colombia, la cámara le enfocó y no pudo sostener la ira y ‘mordió el anzuelo’. El arquero lanzó el manotazo y de inmediato se hizo viral en las redes sociales.

Triunfo histórico de la Selección Colombia en el Metropolitano de Barranquilla, aunque no faltó la polémica, principalmente por las actitudes de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Por la octava fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, la máquina del técnico Néstor Lorenzo venció 2-1 al considerado mejor equipo del mundo, bicampeón de América y campeón mundial en Qatar 2022.

