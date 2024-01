La Selección Colombia Sub-23 sufrió una muy dolorosa derrota ante la Selección de Ecuador en la primera fecha del Preolímpico, resultado, que además por lo abultado, también generó muchas críticas por la manera en la que jugó el equipo, es por esto que muchos hinchas y periodistas se fueron con todo contra el entrenador Héctor Cárdenas, del que han pedido su salida.

El técnico de las divisiones menores de la ‘tricolor’, no ha podido tener buenos desempeños con los diferentes equipos que ha dirigido en las distintas categorías, por lo que muchos piden a la Federación Colombiana de Fútbol que le dé un cambio a este puesto y sea otra la persona la que esté al mando de estas divisiones.

Pues en medio de los cuestionamientos, Cárdenas salió a hablar en la rueda de prensa, post partido con Ecuador, allí no ocultó su tristeza por el resultado, pero indicó que confía en darle vuelta a la situación: “La verdad es que duele arrancar de esta manera, pero soy consciente de que hay un grupo de hombres resilientes y nos vamos a sobreponer, de esto estoy seguro. Hay que ir partido a partido”.

La dificultad de jugar con 10 hombres

El técnico del equipo colombiano, aseguró que jugar con 10 hombres por más de la mitad del partido, fue uno de los hechos que más los afectó a lo largo del encuentro, pero a pesar de la adversidad, Héctor quiso resaltar algunas cosas positivas que tuvieron los futbolistas, pero reconoció la superioridad ecuatoriana.

“Competir desde los primeros minutos con uno menos no es fácil. Además, el rival tiene argumentos y ellos buscaron pasajes en los que encontraron las sociedades que los caracterizan y ese juego por las bandas. El equipo lo controló, pero nos vamos dolidos por la derrota, que fue larga y abultada. Sin embargo, tenemos con qué revertir todo”.

El cuestionamiento a Jimer Fory

Cárdenas profundizó sobre la expulsión de Jimer Fory al minuto 24 del primer tiempo, allí hizo una crítica al futbolista por el error que cometió al dejarse llevar de la euforia del partido, pero resaltó que son situaciones que pasa con futbolistas jóvenes, por lo que espera que este suceso le haya servido al jugador como experiencia.

“El ímpetu y deseo de querer hacer las cosas nos juegan una mala pasada. La primera tarjeta amarilla fue acertada y hasta el árbitro lo calmó a Jimer Fory, pero luego se dio una acción infortunada, en la que la decisión del jugador no fue la correcta, pero de seguro ya aprendió, crecerá y madurará mucho más. Eso sí, el partido no se perdió solo por la expulsión. Hablamos que no debíamos pasarnos en la fuerza y revoluciones”, sentenció el DT de Colombia.

