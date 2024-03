La Selección Colombia inicia con su concentración en la ciudad de Londres de cara a la doble fecha de amistosos de este mes de marzo. El combinado cafetero enfrentará a España y Rumania en solo unos días con solo un jugador del campeonato local en la lista de convocados. Esto detonó la fuerte crítica de Hugo Rodallega.

Este viernes 22 y martes 26 de marzo serán los partidos de la Selección Colombia ante España y Rumania. La convocatoria fue publicada el pasado 13 de febrero y sufrió un par de modificaciones por las lesiones de Ian Poveda y Cristian Borja.

La lista presentada por Néstor Lorenzo tenía varias sorpresas, pero uno de los aspectos más llamativos fue la ausencia de jugadores del torneo local. El único convocado del fútbol colombiano fue Álvaro Montero, guardameta del plantel de Millonarios.

Rodallega estalló contra Néstor Lorenzo

En diálogo con El Alargue de Caracol, Hugo Rodallega se quejó por la ausencia de futbolistas del torneo local. “Lo veo mal. Porque de verdad que es como si la Liga colombiana no existiera y el único jugador que llaman de la Liga colombiana es un arquero. ¡Qué está pasando! Hay jugadores que están a nivel de selección, merecen un llamado. Hay jugadores con 22-23 años que merecen que los vayan acercando a la Selección, pero es lamentable que solo llamen al de afuera. Es algo preocupante“.

“Ni siquiera a los 33 o 34, a los 28-29 ya estás viejo para la Selección Colombia, mucho cuidado, Colombia. Para otras selecciones, siguen llamando jugadores de 35-36 y que están rindiendo, entonces por qué no lo podemos hacer acá. Es una gran pregunta” añadió.

El jugador de Santa Fe resaltó el rendimiento de los futbolistas veteranos. “Estamos haciendo lo que se nos ha caracterizado. Dayro ha ganado 7 botines de oro en nuestra liga, es un tipo histórico, no se ha cansado de hacer goles. En mi caso, llevo más de 260 goles y donde he ido he hecho goles. Ahí a quién decide o quién toma la decisión de llamar o no llamar a la selección, lo dejo a consideración de otros. El año pasado, acá son dos torneos y en los dos torneos, el goleador fue Marco Pérez y no fue llamado a la selección, por qué no va a ser llamado, ¿porque tiene 32 o 33? No, si es el goleador, está marcando una diferencia, tienen que darle una oportunidad de estar en la selección de su país“.

Los números de Rodallega con la Selección Colombia

Hugo Rodallega jugó un total de 44 partidos con la Selección Colombia, habiendo registrado 8 goles y 2 asistencias en este ciclo. La última aparición del atacante con el combinado nacional fue el 7 de septiembre de 2011, en el partido amistoso ante Jamaica.