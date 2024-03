Teófilo Gutiérrez fue una de las bajas que más llamó la atención en la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Casi 7 años más tarde, el delantero ha salido a hablar abiertamente de las internas que impulsaron su ausencia en esa Copa del Mundo, en la recta final del ciclo de José Pékerman en el banquillo.

Con su llegada a Real Cartagena de la Segunda División del fútbol colombiano, Teófilo Gutiérrez se ha vuelto a ubicar en el centro de atención de muchos fanáticos. La decisión del delantero ha sorprendido a más de uno y el jugador ha aprovechado esto para hablar de un hecho que llevó al final de su ciclo con la Selección Colombia.

Teófilo Gutiérrez, a lo largo de su carrera, sumó un total de 52 presencias con la Selección Colombia, registrando un total de 15 goles. La última aparición del delantero con el combinado cafetero fue en octubre del año 2017, a solo meses del Mundial de Rusia 2018.

La ausencia del jugador en Rusia 2018 llamó la atención de muchos y el jugador ha revelado las razones en una entrevista con DSports. “Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron ahí dentro de la Selección y algunos ya saben. Después ya se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la Selección“.

Dura revelación de Teófilo Gutiérrez

El jugador, sin dar mayores detalles, confesó que tenía que dar algo a cambio de su convocatoria. “A mí cuando me dijeron ‘mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto’. No me gusta que me impongan cosas. Primero yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo o no“.

“Cuando nosotros estuvimos hubo una familia. El capitán en ese momento dijo ‘aquí no juguemos el Real Madrid, aquí, allá o en lo que sea, todos nos ponemos la misma camiseta con respeto, con amor’. En ese momento fuimos una familia, nos respetamos el uno al otro, nos reíamos, si alguno lloraba lo abrazábamos. Nos fuimos haciendo fuertes y eso nos llevó a construir algo muy bonito y que la gente disfrutó por muchos años, pero ya después hubo cosas extras que se salieron de las manos” agregó.