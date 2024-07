La final de la Copa América sigue dejando todo tipo de comentarios. Luego de que la Selección Colombia perdiera ante Argentina en los tiempos extras, varios jugadores decidieron hablar sobre lo sucedido en dicho partido. Uno de los que fue protagonista y se desahogó en medios de comunicación fue Jhon Córdoba, quien hizo parte de una jugada polémica.

Jhon Córdoba contó todo lo que pasó en el penal que no le pitaron ante Argentina

El delantero de la Selección Colombia recibió una falta dentro del área que no pitó el juez y tampoco revisó el VAR. Esa fue una de las jugadas que dio de qué hablar en redes sociales y que el mismo protagonista decidió comentar.

“En el momento teníamos ganas de ganar, sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación. Lo del penal lo vimos todos, era claro, pero el árbitro vio otra cosa y capaz eso hubiese cambiado las cosas”, comentó en ESPN.

Por otro lado, comentó que Colombia lo hizo bien durante todo el certamen pese a no ganar la Copa América: “creo que no tuvimos la suerte necesaria, ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina. Ellos tuvieron la suerte, ganaron el torneo, pero no tenemos que lamentarnos. Lo hicimos bien y no es momento de juzgar a nadie”.

Córdoba finalizó diciendo: “el equipo estuvo bien, no sentí que no arriesgamos. Raras son las finales donde se marcan muchos goles, son partidos cerrados. Ellos creo que salieron a buscar los penales, se encontraron con el gol a último momento”.

Mac Allister confesó qué le dijo a Jhon Arias durante el encontrón que tuvieron

El argentino Mac Allister contó que: “en el primer córner del partido, él estaba siempre conmigo y como que se me pegó mucho, se me puso cara a cara. Yo le dije: ‘Che, qué serio. Disfrutá un poco loco, tranquilo’”.

Y es que en la transmisión parecía que el argentino se estaba burlando del colombiano, hubo algunos empujones, tanto así que el árbitro le tocó acercarse a ellos para separarlos y advertirlos de amonestarlos.

“Cuando nos empujamos, yo tenía una amarilla y estaba buscando una reacción mía. Me causa gracia cuando se quieren pelear o se hacen los malos”, agregó el argentino.