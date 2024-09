La confesión de Luis Díaz sobre Argentina después de la victoria de Colombia

No fue el mejor de los partidos de Luis Díaz en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, pero se ha vuelto tan importante para la Selección Colombia que no solo terminó con la cinta de capitán, también hizo una confesión sobre Argentina al final del partido que demuestra el cambio de mentalidad que hay en la Tricolor.

Una de las grandes respuestas a por qué ‘Lucho’ Díaz no tiene el mismo nivel superlativo con Colombia al que muestra en Liverpool es por la marca más rigurosa que le hacen las selecciones de Sudamérica. Esto volvió a reducir el impacto del extremo con los pocos espacios que le dio Argentina y la falta de sociedades que encontró en el encuentro.

La Selección Colombia se puso arriba en el marcador con un gol de cabeza de Yerson Mosquera tras asistencia de James Rodríguez. Luego, llegó el empate de Argentina después de un gol de Nicolás González, pero la victoria sería para la Tricolor después de un penalti que cobró y anotó el jugador número ’10’ del combinado nacional colombiano.

Tuvieron que pasar 31 años para que Colombia le vuelva a ganar a Argentina en Barranquilla por Eliminatorias Sudamericanas en un partido en el que Luis Díaz obtuvo como calificación 6.3 puntos, según el portal SofaScore. La puntuación más baja después de los 6.1 unidades que le dieron a Camilo Vargas.

Luis Díaz en el partido Colombia vs. Argentina. (Foto; Getty Images)

‘Lucho’ Díaz no tuvo un gran rendimiento al registrar dos de seis regates completados, 44 toques, tres de once duelos ganados y once posesiones perdidas. Sin embargo, esto no impidió que, como uno de los referentes de la Selección Colombia, hablara con la prensa y le dedicara unas palabras a Argentina por la victoria de la Tricolor por dos a uno en la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La confesión de Luis Díaz sobre Argentina tras la victoria de Colombia

“Muy contento por el triunfo, faltaba ganarle a Argentina, uno de los equipos más grandes hoy en día. Se hizo un gran partido, sabíamos que iba a ser duro, pero bueno… Ningún equipo es invencible y sabíamos donde podíamos atacarlos y donde no. Era un partido tácticamente duro, teníamos que correr porque la humedad y el calor jugaba para los dos lados, pero nosotros sabemos jugar mejor eso que ellos. Se hizo un gran partido, se jugó bien, se sacó el resultado que era lo más importante y se ganó”, le dijo Díaz a FCF Media.

La buena noticia que recibió Luis Díaz al final del partido contra Argentina

A pesar de no ser la figura del partido, la importancia de Luis Díaz en la Selección Colombia no deja ni una sola duda. Al final del partido contra Argentina, la Tricolor y ‘Lucho’ recibieron la buena noticia que el extremo no recibió tarjeta amarilla y, por lo tanto, no acumuló dos amonestaciones y estará disponible para el partido contra Bolivia como visitantes por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Este partido se jugaría el jueves 10 de octubre con fecha y hora por confirmar.