La confesión del entrenador de Argentina después de volver a ver la derrota contra Colombia

La acción en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 está de regreso con las fechas 9 y 10, pero la victoria de la Selección Colombia contra Argentina en la octava jornada sigue dando de qué hablar. Sobre todo, después de la confesión que hizo el entrenador Lionel Scaloni luego de volver a ver aquel partido del 10 de septiembre.

Scaloni empezó a calentar la previa del encuentro contra Colombia diciendo que “ahora iremos a un lugar (Barranquilla) que hace muchísimo calor, que jugamos en un horario que para mí no tendría que ser“. El DT sabía lo que iba a terminar pasando con una sensación térmica en el partido que superó los 30 grados centígrados más una humedad por encima del 60 por ciento.

Con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez, la Selección Colombia le ganó a Argentina por dos goles a uno. El entrenador de Argentina no solo se quejó por el penalti que el árbitro Piero Maza sancionó tras una falta de Nicolás Otamendi a Daniel Muñoz, también volvió a reclamar por haber jugado a las 3:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

“El horario del partido no es para un espectáculo, el segundo tiempo fue un partido que a la gente no le gusta ver. El calor es igual para los dos, el horario del partido no está bien, se puede jugar a las 5, 6, 7 de la tarde”, afirmó Lionel Scaloni en conferencia de prensa para dar por cerrado el capítulo de la derrota contra Colombia. ¿O no?

Lionel Scaloni, James Rodríguez y Luis Díaz. (Foto: Imago y Getty Images)

Argentina llegó a cinco derrotas, sin contar partidos amistosos, en 79 partidos bajo la era de Scaloni luego de perder contra la Selección Colombia. Es poco habitual hablar de una caída en esta era de la Albiceleste, así que en la conferencia de prensa previa al partido contra Venezuela, del jueves 10 de octubre a las 4:00 P.M, le preguntaron al DT argentino por la derrota contra la Tricolor, obviamente después de haber visto otra vez el encuentro en vísperas de volver a ganar en las Eliminatorias.

La confesión de Scaloni después de volver a ver la derrota vs. Colombia

“En realidad no estamos acostumbrados a perder, pero hay que acostumbrarse a que puede pasar. En unas condiciones difíciles, un partido difícil con un rival complicado se perdió. Aceptamos la derrota, el rival siempre juega, pero estamos bien más allá de esta convocatoria que tenemos algunos problemas. Esperamos afrontar el partido, sobre todo el primero que es el siguiente que es el importante por ser el primero. Va a ser un partido complicado (vs. Venezuela), esperemos mantener el nivel que venimos teniendo. Más allá del último (encuentro) que se perdió, creo que el nivel siempre es aceptable“, confesó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

La tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026

La selección colombiana está ubicada con 16 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 antes de enfrentar a Bolivia el jueves 10 de octubre a las 3:00 P.M. y a Chile el martes 15 del mismo mes a las 3:30 P.M. ¿Cómo están el resto de las selecciones? BOLAVIP te lo cuenta.

Tabla de posiciones Eliminatoria Sudamericana. (Foto: Opta)

