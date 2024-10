El DT de Argentina reveló la decisión que tomó con Dibu Martínez por la sanción de la FIFA

La derrota de Argentina contra la Selección Colombia en la octava fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 no solo representó volver a perder en Barranquilla después de 31 años, el arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue sancionado por parte de la FIFA después de este encuentro, y el entrenador Lionel Scaloni reveló la decisión que tomó al respecto.

Publicidad

Publicidad

¡Oh, oh! Argentina volvió a jugar en las Eliminatorias después de ser campeón de la Copa América 2024 y tras la victoria por tres goles a cero contra Chile le presentó a sus hinchas el trofeo del torneo continental. Ahí llegó el primer gesto obsceno y antideportivo de ‘Dibu’ Martínez que haría parte de la sanción de la FIFA.

Para algunos fue revancha y para otros no. La selección colombiana le ganó a Argenitna por dos goles a uno y al término del partido del 10 de septiembre llegó la agresión de Martínez al camarógrafo colombiano Jhonny Jackson. El arquero argentino le pegó a la cámara que llevaba Jackson y la FIFA no dudó en tomar una decisión en contra del portero argentino.

Luego del gesto obsceno con la Copa América y de la agresión a un camarógrafo colombiano en Barranquilla, la comisión disciplinaria de la FIFA suspendió a Emiliano Martínez con dos partidos de la Selección Argentina por encontrarlo culpable de violar los principios del juego limpio. En consecuencia, ‘Dibu’ no fue convocado para los partidos contra Venezuela y Bolivia de las fechas 9 y 10 de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Dibu Martínez y un hincha colombiano. (Foto: Imago)

Dibu Martínez rompió el silencio sobre la sanción que recibió y dijo antes de que conocer lo que hará Lionel Scaloni con él que “acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie, y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”. La decisión del DT argentino ya está tomada.

ver también Óscar Córdoba apuntó contra el Dibu Martínez: "A mí me enseñaron..."

Scaloni reveló la decisión que tomó con Dibu por la sanción de la FIFA

“Él ya se ha expresado y ha estado bien, se ha expresado de una manera muy respetuosa y correcta. Es justo lo que ha dicho. De mi parte como entrenador también se lo dije a mis jugadores, Emiliano no ha venido a esta convocatoria así que se lo diré en persona cuando venga, creo que son cosas como ya lo dijo él que esperemos no vuelvan a pasar. Sobre todo, porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu, no tener a (Cristian) Romero, son jugadores importantes (…) Como entrenador no me gusta perder a jugadores, tenemos que hacer hincapié en eso, en que un jugador cuando es sancionado, amonestado o expulsado, que valga la pena, que haya sido por algo del partido en sí. Eso es lo importante”, afirmó Scaloni en conferencia de prensa para revelar que su decisión es tener una charla con Martínez tras la sanción de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

El mensaje del DT de Argentina para la FIFA por la sanción a Dibu Martínez

Luego de afirmar que lo más importante es que Emiliano Martínez dijo que no volverá a tener gestos antideportivos como la agresión al camarógrafo colombiano, el DT de la Selección Argentina le envió un firme mensaje a la FIFA al decir que no estuvo de acuerdo con la suspensión del arquero argentino “porque pasan cosas muchos peores y no se sancionan“.