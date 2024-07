Más allá de que no se ganó, la Copa América 2024 dejó muy buenas sensaciones en Selección Colombia. Bajo el mando de Néstor Lorenzo, el equipo colombiano promete con más éxitos en los próximos meses. El subtítulo en Estados Unidos deja en evidencia un altísimo nivel deportivo. Ante Argentina se acarició el trofeo gracias al hambre de cada uno de ellos, que comienzan a aumentar su valor en el mercado.

