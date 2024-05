James Rodríguez no la pasa bien en Sao Paulo donde no tuvo la continuidad esperada. El colombiano, desde la llegada del nuevo entrenador Zubeldía, no ha podido jugar y solo se ha mantenido a punta de entrenamiento. Para nadie es un secreto que el ‘10’ está en busca de un nuevo equipo, pero que ahora sus energías las gasta en lo que será la Copa América con la Selección Colombia.

El conjunto brasilero, dada la situación del ‘10’ en la institución, tomó importante decisión que favorece al jugador y en especial a la Selección Colombia que se prepara para jugar los partidos amistosos antes del certamen más importante del continente a nivel de Selecciones.

La decisión que tomó Sao Paulo con James Rodríguez

Según lo informó el periodista ‘Pipe’ Sierra, “James Rodríguez (32) fue liberado por #SaoPaulo y ya no hace parte de la concentración del equipo, con la decisión, el volante puede unirse más temprano* a la pretemporada de la Selección Colombia”.

Además, confirmó que mientras él se concentrará en jugar con la Selección Colombia y liderar al grupo que busca el segundo título en su historia, “Sus agentes trabajan para finalizar su vínculo con el club”.

Convocatoria de la Selección Colombia para amistosos y la Copa América

Álvaro Montero – Millonarios F.C. (COL) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Carlos Cuesta – K.R.C Genk (BEL) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Al-Nassr F.C. (KSA) Davinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Deiver Machado – R.C. Lens (FRA) James Rodríguez – São Paulo F.C. (BRA) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Arias – Fluminense (BRA) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) Jhon Jáder Durán – Aston Villa F.C. (ENG) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Mojica – CA Osasuna (ESP) Jorge Carrascal – Dynamo Moscú (RUS) Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG) Kevin Castaño – F.C. Krasnodar (RUS) Luis Díaz – Liverpool F.C. (ENG) Luis Sinisterra – A.F.C. Bournemouth (ENG) Matheus Uribe – Al-Sadd S.C. (QAT) Miguel Ángel Borja – River Plate (ARG) Rafael Santos Borré – S.C. Internacional (BRA) Richard Ríos – Palmeiras (BRA) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Sebastián Gómez – Coritiba Foot Ball Club (BRA) Yáser Asprilla – Watford F.C. (ENG) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Villarreal CF (ESP)

Próximos partidos de la Selección Colombia

8 de junio

Colombia vs. Estados Unidos

Hora: 5:37 p.m. (Hora local) 4:37 (hora COL)

Estadio: FedExField.

Ciudad: Landover, Maryland.

Transmisión: Fútbol RCN y Gol Caracol

15 de junio

Colombia vs. Bolivia

Hora: 5:00 p.m. hora local

Estadio: Pratt & Whitney Stadium

Ciudad: East Hartford, Connecticut

Transmisión: Fútbol RCN y Gol Caracol