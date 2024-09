Por un nuevo acuerdo comercial, la FIFA confirmó el cambio para el próximo Mundial que no le gustará a la Selección Colombia.

Ya lo sufrió en la Copa América 2024 y se podría repetir en el próximo Mundial. ¡Oh, oh! La Selección Colombia es una de las que mejor juega en la actualidad, no por nada ocupa la novena posición en la última actualización del ranking FIFA, pero en vísperas de soñar con hacer historia en la Copa del Mundo 2026 recibió una noticia que no le gustará por el cambio que se confirmó.

Publicidad

Publicidad

Colombia llegó a la final de la Copa América 2024 luego de cuatro triunfos, un empate contra Brasil, doce goles a favor y solo dos en contra. Sin embargo, la inexperiencia a la hora de jugar por un título intercontinental iba a pesar en la derrota frente a la Selección Argentina.

Luego de la caída con un gol de Lautaro Martínez a ocho minutos de que se acabara el segundo tiempo de la prórroga, el entrenador Néstor Lorenzo sostuvo en conferencia de prensa que “después 25 minutos en el entretiempo, cosas raras para los dos, no es una queja. Dije que eso podía repercutir en el físico y eso a veces pasa factura en el equipo que está menos acostumbrado a disputar estas instancias”. Esto debido al show que tuvo a la cantante Shakira como protagonista en el medio tiempo de la final de la Copa América.

James Rodríguez dejó en claro la mentalidad que tiene la Selección Colombia después de la Copa América 2024 al decir en un streaming con el creador de contenido ‘Pelicanger’ que “en la Copa América está Uruguay, Brasil, Argentina y nosotros. En un Mundial le sumas a Inglaterra, Francia, España y Alemania. Creo que podemos competir contra esos cuatro. Entonces, a una gran final por qué no podemos llegar”. El contexto para entender el por qué el cambio de la FIFA no le gustará a la Tricolor estaba sobre la mesa.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez y Néstor Lorenzo. (Foto: Imago)

La FIFA anunció en su página oficial que llegaron a un acuerdo con la organización internacional Global Citizen con el objetivo de acabar con la pobreza extrema, mejorar el acceso al deporte y a una educación de alta calidad para la niñez de todo el mundo. Uno de los primeros resultados de esta sociedad se verá en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

ver también La primera decisión que tomó Argentina por la sanción que la FIFA le puso a Dibu Martínez

La FIFA confirmó el cambio para el Mundial 2026 que no le gustará Colombia

Luego de que Néstor Lorenzo confesara que la espera por el show de medio tiempo en la final de la Copa América 2024 perjudicó a la selección colombiana, la FIFA confirmó el cambio que no le gustará a la Tricolor. “Global Citizen producirá el primer espectáculo al descanso que se celebre en una final de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en el Estadio MetLife de Nueva Jersey el domingo 19 de julio de 2026″, afirmó la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ en su página oficial.

Publicidad

Publicidad

Lo que tiene que hacer Colombia para ser cabeza de grupo en la próxima Copa del Mundo

En vísperas de tener rivales de un menor nivel a las potencias de Europa y con el objetivo de quedarse con uno de los nueve cupos para ser cabeza de grupo, Estados Unidos, México y Canadá ya aseguraron tres de estos por ser los países anfitriones, Colombia debe quedar entre las nueve primeras posiciones de la última actualización del ranking FIFA antes de que inicie la próxima Copa del Mundo. Este Mundial comienza el jueves 11 de junio de 2026.