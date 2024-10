La FIFA no perdonó al jugador chileno que no quiso jugar contra Colombia y esto decidió

Un jugador chileno no quiso jugar contra la Selección Colombia, dejó la convocatoria y la FIFA no lo perdonó con una decisión radical.

Era un partido más que caliente para Chile por los problemas internos que se estaban viviendo en la convocatoria y, como si algo más faltara a la goleada que sufrieron en la décima fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026, recibieron la noticia que la FIFA no perdonó al jugador que no quiso jugar contra la Selección Colombia y tomó una decisión al respecto.

¡A los antecedentes! Mientras que Colombia perdió contra Bolivia en condición de visitante, Chile no pudo conservar la ventaja contra Brasil y también terminó perdiendo en la novena fecha de la Eliminatoria. En la Tricolor hubo autocrítica y en el seleccionado chileno se volvió a encender la polémica en todo su esplendor.

El delantero Carlos Palacios venía de jugar 14 minutos en la derrota por dos a uno contra Brasil del 10 de octubre y de un momento a otro decidió no querer jugar contra la selección colombiana. El entrenador Ricardo Gareca intentó explicar lo sucedido, pero ni la mismísima FIFA se iba a dejar convencer.

“Lo de Carlos se podría decir que fue inesperado, más que nada. Como lo tomo: cuestiones personales. No puedo extenderme más de eso porque no tuve la oportunidad de hablar con él. Lo mandé al profe, al preparador físico, Néstor Bonillo y a Hugo Álvarez. Bueno, si era tan urgente, que fuera a hablar con él, pero siempre al tanto de todo. Y bueno, lo que manifestó fueron cuestiones personales más que nada. Eso lo llevaba a resolver desafectarse de la selección. Lo entendemos. Cuando son cuestiones personales, más allá de eso no me meto”, afirmó el DT de Chile en conferencia de prensa.

Bruno Guimaraes y Carlos Palacios. (Foto: Imago)

Durante la transmisión que hizo Arturo Vidal en la plataforma Kick para reaccionar a lo que pasaba durante la derrota de Chile contra Colombia por cuatro goles a cero apareció Carlos Palacios en la habitación de ‘El Rey’ porque estaba en la concentración de Colo-Colo para el partido contra Unión La Calera del 16 de octubre. Sin embargo, la FIFA ya había tomado una decisión muy clara con base a su código disciplinario.

Esto decidió la FIFA con el jugador chileno que no quiso jugar contra Colombia

“Pueblo colocolino acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar el partido de mañana (16 de octubre), debido a un artículo que dice que yo salí unilateralmente de la selección cosa que no sucedió. ¡¡Hoy fui liberado de la concentración del equipo para volver a casa donde me necesitan!! Como no puedo jugar y jamás perjudicaría al club ni a mis compañeros respeto la decisión. Colo-Colo es todo. ¡¡¡Le doy gracias a los hinchas compañeros, cuerpo técnico y al club por apoyarme en estos momentos!!! Confío totalmente en mis compañeros y mañana estaremos todos juntos como siempre”, publicó Palacios en Instagram para hacer publicó que, por las reglas de la FIFA, no fue habilitado para el próximo partido de su equipo tras no querer jugar contra Colombia.

Publicación de Palacios. (Foto: Instagram / @carliitospalaciios00)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por la Eliminatoria al Mundial 2026?

Luego de la victoria contra Chile por cuatro goles a cero con goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra, la Selección Colombia llegó a 19 puntos, es segunda en la tabla de posiciones y vuelve a jugar en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 el viernes 15 de noviembre a las 7:00 P.M. cuando enfrente a Uruguay en condición de visitante. Luego, la Tricolor juega contra Ecuador el martes 19 del mismo mes a las 6:00 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, por la fecha 12 de las Eliminatorias.

