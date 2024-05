Lastimosamente, la Selección Colombia no pudo superar la fase de grupos y quedó en la tercera posición con solamente tres puntos. Fue tercera, Túnez última, Rumania fue líder y la Inglaterra de David Beckham pasó en la segunda posición con seis unidades. Francia 1998 también es recordado porque solamente se anotó un gol, Léider Preciado contra los tunecinos, en el único triunfo en esta Copa del Mundo.

La FIFA sabe perfectamente de qué habla y lo conmemora de gran manera. No caben los adjetivos en un país que supo celebrar las gestas de Carlos Valderrama, una persona con calidad para el fútbol que colocó en lo más alto no solo a Colombia, sino a Sudamérica. Francia fue el último Mundial del ‘Pibe’, mientras que era el comienzo para David Beckham, quien le marcó a la ‘Tricolor’ un golazo de tiro libre, de los mejores de la historia en Copa Mundo.

