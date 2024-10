La magistral respuesta de Luis Díaz al hincha que le dijo “te pesa la camiseta”

Gol de “no look” de Luis Díaz vs. Chile. Que locura, que puto crack.

Al minuto 52, hubo un error en la salida de la Selección Chile. La defensa visitante no encontró el camino y cayó en la presión colombiana. James Rodríguez tomó el balón y con los zagueros jugados, vio a Luis Díaz ingresando al área, quien remató sin piedad y colocó el 2-0 en la cuenta de Colombia. Este gol avivó el ánimo en la tribuna y además inspiró un nuevo baile en el grupo.

Luis Díaz celebra el gol contra Chile. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

“Te pesa esa camiseta. La de Colombia no te la pongas”

Pese a este buen presente en el fútbol inglés y su continuidad en la Selección Colombia, varios “hinchas” no le perdonaron nada. En medio del camino del bus al hotel de concentración en Barranquilla, se encontró con varios de estos “fanáticos”, que reaccionaron de forma inesperada contra Luis Díaz. Impensadas palabras comenzaron a gritarle, además que le tiraron cosas.

Capacidad de recuperación luego de ir a El Alto y perder un partido por fallas en la definición. La Selección Colombia regresó a Barranquilla y esta vez los errores ante el arquero rival no se dejaron ver. Un contundente 4-0 gracias a los goles de Dávinson Sánchez, Luis Sinisterra, Luis Díaz y Jhon Jader Durán.

