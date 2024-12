¿Gobierno Petro quiere sacar a los niños de los estadios? La propuesta que angustia a Dimayor

La fuente que consultó El Tiempo y que estuvo en la mencionada reunión, explica lo que Bolavip menciona en párrafos anteriores: “Es la interpretación errónea que le están dando MinInterior, la Supervigilancia y la Policía Nacional a la sentencia C-128 de 2018, que trata sobre la reducción de la policía en los eventos. Ellos quieren trasladar facultades que son constitucionalmente de la Policía, como la requisa física del ingreso en el estadio, la captura, el uso de arma no letales, a la seguridad privada, cuando no están facultados”.

Yendo más en profundidad en el asunto, la idea del Ministerio del Interior es obligar a los clubes a contratar la mencionada seguridad privada, que se encargará de las funciones dentro de los estadios. Este trabajo es de vigilancia, es decir, limita lo que pueda suceder ante desmanes o disturbios, pues estos agentes privados tendrían una complicada introducción para que el orden público no pase a mayores, o en algunos casos, se tenga que proceder con capturas o detenciones.

Ese es el punto en común que los clubes tienen y por eso van en contra de la propuesta, pues una organización privada no cuenta con las garantías y recursos estatales y constitucionales para frenar a los vándalos que se presentan a los estadios con camisetas de equipos del fútbol colombiano. Aquella reunión se extendió hasta las 7:00 pm, ante la insistencia del Gobierno de Gustavo Petro.

Durante el encuentro, Dimayor y sus clubes representados, mostraron su desacuerdo con la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro. No es un secreto que la violencia que debe atender la fuerza pública en cada rincón del país, también ve refugio en el fútbol y no más en el 2024, existen serios desmanes y alteraciones en varios escenarios deportivos de Colombia.

El Gobierno Nacional de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, insiste en que la Policía Nacional debe retirarse de la seguridad de los estadios de Colombia. El dirigente no oculta sus planes con la fuerza pública y por eso insiste en que este proyecto sea una realidad a mediano plazo.

