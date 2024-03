Es uno de los referentes y desde España no dudaron en hacerle una propuesta. Tranquilos los hinchas del Liverpool FC, no se trata de una posible oferta por parte del Barcelona como se viene especulando. Luis Díaz podría ser una de las claves para que la Selección Colombia no pierda a una joya del fútbol español.

Poco a poco la defensa de la Selección Colombia ha dejado de tener nombres importantes como Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes y Luis Amaranto Perea, entre otros. En esa transición por encontrar a un nuevo referente apareció un Yerry Mina con sus goles milagrosos en el Mundial de Rusia 2018, pero las lesiones no lo dejaron consolidarse. Así que… ¿Perderse la oportunidad de tener a una joven promesa que está cada vez más consolidada en la LaLiga de España?

Con tan solo 19 años, Cristhian Mosquera recibió el voto de confianza del entrenador Rubén Baraja en el Valencia CF, y ante la salida de un referente en la defensa como lo era Gabriel Paulista, empezó a jugar cada vez más minutos. De padres colombianos, pero nacido en Alicante, España, este defensor central ya tuvo los primeros acercamientos para jugar en la Selección Colombia Sub-20.

En el programa ESPN F90, el periodista español Roberto Antolín estuvo como invitado para hablar del tema Mosquera y sobre cuál selección de mayores elegirá para representar. La primera incidencia que contó fue que el defensor central aceptó ir a la Selección Colombia Sub-20 tras un contacto con el entrenador Héctor Cárdenas, pero de un momento a otro cambió la decisión, y no fue. A partir de ahí empezó la explosión de la joya que también interesa a la selección española.

Desde la quinta fecha de la LaLiga 2023-24, Cristhian Mosquera no salió más de la formación titular del Valencia. Hasta el partido contra el Villareal del domingo 17 de marzo, el defensor de ascendencia colombiana suma 2.083 minutos en 25 partidos de los cuales en 23 fue inicialista. Néstor Lorenzo y la Selección Colombia no la tendrán nada fácil si quieren convencer al defensor central para que represente a la Tricolor, pero el mismísimo ‘Lucho’ Díaz podría jugar un papel fundamental.

La propuesta que le hicieron a ‘Lucho’ Díaz por una joya del fútbol español

Luego de afirmar que ahora mismo Cristhian Mosquera tiene la voluntad de jugar con la Selección España, ya acumula 22 partidos con las diferentes categorías inferiores de la selección española, Roberto Antolín hizo una propuesta para que Colombia se quede con esta joya. “Tengo claro que, como a Colombia se le ocurra llamarlo o lo llame el seleccionador Nestor Lorenzo o yo que sé, Luis Díaz lo llame y le diga: ‘Vente que vas a jugar la Copa América‘. Pues es otro (jugador) que perdemos”, afirmó el periodista español en el programa ESPN F90.

La ventaja que tendría la Selección Colombia para quedarse con Cristhian Mosquera

A pesar de que todo el proceso de selecciones inferiores lo ha hecho con España, el periodista Roberto Antolín dejó en claro la ventaja que tendría la Selección Colombia para quedarse con Cristhian Mosquera: “Acá va a pesar la prisa que tenga. Si tiene prisa con España no va a jugar porque no juega Brahim Díaz, quien tiene una trayectoria en Manchester City, AC Milán y Real Madrid, no creo que tengan un trato especial con Cristhian Mosquera”.