Se dio el inicio del Mundial Femenino Sub 20 que se realiza en Colombia, en donde la Selección Colombia debutó con una importante victoria por 2-0 ante Australia, en lo que fue un compromiso que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, el cual tuvo un espectacular marco.

Los capitalinos volvieron a mostrar su apoyo a la ‘tricolor’ en sus diferentes categorías, como sucedió en el pasado Sudamericano Sub 20 masculino, ahora el respaldo fue para las mujeres, con una gran asistencia, teniendo la mayoría de las gradas llenas con más de 32 mil espectadores, en donde se expresó un gran respaldo y voz de aliento a las futbolistas.

El triunfo de Colombia ante Australia

El trámite del partido no fue nada fácil para Colombia, debido a que el primer tiempo fue muy disputado, con los dos equipos no dejando espacios y yendo a luchar cada pelota, por lo que no fueron muchas las ocasiones de gol generadas, razón por la que los dos equipos terminaron igualados a cero anotaciones.

Ya en el tiempo complementario las cosas cambiaron, ya que la ‘tricolor’ se fue a buscar la victoria, la cual empezó a construir al minuto, cuando Yunaira López aprovechó un rebote que quedó en el área después de un cobre de tiro de esquina, para meter un potente remate que se fue al fondo de la red para el 1-0 al minuto 58.

Las australianas se fueron con todo en búsqueda de la igualdad, la cual conseguirían después de varios rebotes, pero afortunadamente para Colombia, el VAR apareció para llamar a la juez del partido, la cual terminó anulando la anotación por falta. Prácticamente en la jugada siguiente llegó el segundo de la ‘tricolor’, en esta ocasión Linda Caicedo controló en el área y marcó el 2-0 al 76.

Colombia líder del grupo

Finalmente, Colombia se quedó con la victoria por 2-0, resultado que las pone como las líderes del grupo A con 3 puntos, tras el empate 2-2 de México y Camerún, que son los otros dos equipos que pertenece a esta zona.