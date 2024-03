La Selección Colombia dejó una muy buena imagen en la victoria ante España, no solamente por la victoria, que fue histórica, sino que por el rendimiento del equipo, el cual se mostró muy superior al conjunto ibérico, especialmente en el segundo tiempo, razón por la que recibió muchos halagos en territorio europeo.

Tras la gran presentación ante los españoles, ahora el entrenador Néstor Lorenzo prepara lo que será el juego ante Rumania, en donde buscará seguir mostrando el buen rendimiento y mantener el invicto de dos años sin saber lo que es perder, pero para esto, el técnico argentino tendría planeado sorprender a los hinchas con la nómina que presentaría.

Néstor Lorenzo haría varias modificaciones

Aunque Colombia tuvo un gran partido, el técnico de la Selección Colombia aprovecharía ante Rumania, la oportunidad para ver a varios jugadores que fueron convocados y que no sumaron minutos contra España, es por esto que hará varios cambios en la nómina titular, en búsqueda de darle descanso a algunos futbolistas que traen una carga importante de minutos.

Uno de los que no estaría ante los rumanos, por lo menos desde el principio del juego, sería el arquero Camilo Vargas, el cual tuvo una gran atajada que le valió elogios, pero estaría en el banco de suplentes en el próximo juego, en su reemplazo regresaría al equipo titular, David Ospina, golero que viene recuperando su nivel después de la lesión.

Luis Díaz no sería titular ante Rumania

Otro jugador que no estaría en el equipo inicialista, sería la gran figura, Luis Díaz, futbolista que viene con un gran desgaste, no solamente por lo que hizo ante España, sino que también por la seguidilla de partidos que ha tenido con el Liverpool, es por esto que con la intención de cuidarlo y evitar una posible lesión, no sería titular, determinación que es sorpresiva, pero entendible por el bien de ‘Lucho’.

Serían cerca de cuatro o más los cambios que tendría el técnico Lorenzo contra los rumanos, en donde se espera que jugadores como Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla, entre otros, puedan sumar algunos minutos con la camiseta amarilla, ya sea siendo titulares o ingresando desde el banco de suplentes.