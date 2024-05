No caben los adjetivos en Colombia, país que supo celebrar las gestas de Carlos Valderrama, una persona con calidad para el fútbol y que colocó en lo más alto no solo al país, sino a Sudamérica.

En esta ocasión, es ‘El Pibe’ Valderrama el elogiado por la FIFA. En la red social X, la entidad mundial colocó una fotografía que le arruga el corazón a Colombia y demuestra la importancia de Carlos en el fútbol. No es solo una leyenda en el fútbol colombiano, sino que es importante en Sudamérica. En menos de 15 días, el ente global le ha rendido homenaje a este crack en dos ocasiones.

No es la primera vez que la FIFA recuerda a Colombia. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. Incluso, menciona a jugadoras como Linda Caicedo, Catalina Usme y las leyendas de la estatura de James Rodríguez, Freddy Rincón, Radamel Falcao García o Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

