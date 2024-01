Inicia el año 2024 y la Selección Colombia se centra en lo que será su participación en la próxima Copa América. El combinado cafetero ya conoce quiénes son sus posibles rivales en la competición continental, pero podrían acabar enfrentándose a una figura de talla mundial totalmente inesperada. Este sería el legendario entrenador portugués, José Mourinho.

La Selección Colombia, a falta de los amistosos del mes de marzo, pone toda su atención en la próxima Copa América luego de un asombroso inicio de ciclo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Será un duro reto para el combinado dirigido por Néstor Lorenzo, que llega con las expectativas en alto luego de un parón de varios meses sin compromisos oficiales

Colombia fue asignada al Grupo D en el sorteo de la fase de grupos. El combinado nacional se enfrentará a Brasil, Paraguay y una selección aún no definida de Concacaf, que sería una entre Costa Rica y Honduras. Sin duda, un grupo que promete grandes emociones en el torneo continental.

Más allá de la duda sobre el rival de Concacaf, hay otra incógnita que inquieta a Néstor Lorenzo de cara a la Copa América. La Selección de Brasil debe definir a un nuevo entrenador y en las últimas horas ha crecido el rumor sobre un DT de máxima jerarquía. Se trata del actual DT de la AS Roma, José Mourinho.

Ancelotti no irá a Brasil

La Selección de Brasil ha estado sin entrenador desde la renuncia de Tite tras el Mundial de Qatar 2022. Fernando Diniz, entrenador de Fluminense se ha estado haciendo cargo de la pentacampeona del mundo de forma interina en los últimos meses, a la espera de que la CBF designe a un nuevo seleccionador.

Durante meses se dio por hecho que el entrenador de Brasil para esta Copa América sería el mítico Carlo Ancelotti. El propio expresidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues confirmó la llegada del italiano con más de un año de antelación, pero todo se acabó cayendo y el DT acabó renovando su contrato con Real Madrid.

“Todo el mundo lo sabe, también en Real Madrid, que he tenido contacto con el entonces presidente de la Federación Brasileña, que era Ednaldo Rodrigues, al que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés para entrenar a la selección de Brasil. Esto me ha hecho sentirme muy orgulloso y honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid” dijo Ancelotti tras la firma de su extensión de contrato.

¿José Mourinho?

Tras la renovación de Ancelotti, el candidato que más llama la atención para llegar al banquillo de la ‘Canarinha’. TNT Sports asegura que ‘The Special One’ es uno de los favoritos a tomar el puesto luego de que se cayera la opción del italiano. Bien es sabido que el DT tiene pendiente el paso por selecciones en su impecable carrera, sumado a que su primera lengua es el portugués.

Es importante resaltar que Mourinho tiene contrato vigente con AS Roma hasta el mes de junio. Es decir, que quedaría libre de contrato justo antes de la Copa América. Habrá que esperar para saber si podrá concretarse su llegada a la pentacampeona del mundo.