No se vio en TV: así fue el duro enfrentamiento entre Catalina Usme y Alex Morgan

La Selección Colombia Femenina lo dio todo en la Copa Oro 2024, pero no le alcanzó para seguir con vida y quedó eliminada ante la favorita del torneo. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia cayeron 3-0 ante Estados Unidos, que fue una completa avalancha y le pasó por encima al equipo colombiano. La ‘Tricolor’ queda afuera, pero se retira con una gran experiencia mirando las posibilidades de medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al final del juego, una de las grandes protagonistas de la Copa Oro ha sido la capitana de la Selección Colombia, Catalina Usme, quien habló con lágrimas de por medio y protagonizó un fuerte choque con Alex Morgan, la gran figura de la Selección de Estados Unidos. Muchas de sus compañeras tuvieron que intervenir luego del complejo cruce de palabras.

Vale resaltar que Alex Morgan es una leyenda del fútbol estadounidense, es la líder de Estados Unidos en la Copa Oro y seguramente lo hará en los próximos Juegos Olímpicos. Catalina Usme no tuvo ningún impedimento para encarar a la estrella del fútbol femenino y se lanzaron algunos insultos y hubo cruces de palabras.

Todo sucedió en el primer tiempo del partido. Estados Unidos ganaba 1-0 y Catalina Usme tomó la marca de Alex Morgan en un tiro de esquina. Antes del cobro, la capitana colombiana y la estadounidense empezaron a empujarse, lo que provocó que se encararan. Momento tenso en la cancha, que tuvo intervención de más jugadas y tarjeta amarilla para ambas figuras. El juego pudo continuar tras el correctivo disciplinario.

Las lágrimas de Cata Usme tras la eliminación de Colombia

No es para menos la tristeza, pues el equipo siempre quiso darlo todo en la cancha y no se descartaba el título de Copa Oro, pero el cruce con la favorita dañó los planes e inundó de caras largas el camerino. Con voz de autoridad, la capitana Catalina Usme también habló ante los medios y confesó que no queda de otra que seguir trabajando.

“Queda seguir trabajando. Amo este equipo. Sabíamos que teníamos un duro rival y que no podíamos cometer los errores que cometimos. Hace parte de seguir creciendo y seguir madurando. Quiero agradecerles a todas las personas que siguen creyendo en este equipo, pese a todas las fallas, nunca han desfallecido de mandarnos su buena alegría”, dijo Catalina Usme en ESPN.

“Ahora vamos a levantar la cabeza porque se nos viene un reto maravilloso: los Juegos Olímpicos, y no vamos a bajar los brazos por conseguir el objetivo de estar en ese podio”, finalizó entre lágrimas Cata Usme.