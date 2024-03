“Felicidad de volver a vestir los colores de mi país, me siento un niño de 17-18 años cuando por primera vez llegué a la Selección, después de un largo tiempo. Llegó para seguir aportando. Siempre que vengo trato de dar lo mejor y ayudar desde mi experiencia. Eso es lo que puedo recalcar”, dijo David Ospina en rueda de prensa en diciembre pasado, en una gira en la que actuó en la victoria 3-2 ante México, nuevamente, en juego amistoso.

Pese a la derrota, el marcador deja ciertos aires de calma, pues el 1-0 se puede remontar en Arabia Saudita. Al Nassr cerrará la serie en condición de local y muy posiblemente David Ospina esté de regreso junto a Cristiano Ronaldo en el once titular. CR7 jugó en EAU, pero no pudo marcar para su equipo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.