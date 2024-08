Sale a la luz el peligro que corre la Selección Colombia si convoca a James Rodríguez sin equipo

Parece que ya es una decisión más que clara, pero la advertencia se hizo pública. Mientras que cada vez falta menos para que vuelva a jugar la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, James Rodríguez sigue sin definir cuál será su próximo equipo. Y ante una posible convocatoria, salió a luz el peligro que corre la Tricolor.

Lo que parecía ser una de las mejores vitrinas para volver al fútbol de élite en Europa, aún no se ha hecho realidad. James fue elegido el mejor jugador de la Copa América 2024 al registrar un gol, seis asistencias y 468 minutos en el subcampeonato de Colombia. Volvió a demostrar lo influyente que puede ser cuando un entrenador le da confianza, pero…

James Rodríguez y Sao Paulo llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato del jugador colombiano que iba hasta el 30 de junio de 2025. El volante pasó a ser agente libre y cómo no iban a llegar los rumores de equipos pretendientes si brilló con la camiseta ’10’ de la Selección Colombia en la Copa América.

Luego de descartarse el interés de la Lazio y el FC Porto, equipos que llegaron a sonar con fuerza, la actualidad de James lo tiene con una oferta por parte del Celta de Vigo y a la espera de un ofrecimiento del Rayo Vallecano, según informó el periodista Felipe Sierra. Si este contexto se mantiene, y Rodríguez es convocado por Colombia para las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, se corre un gran peligro en el vestuario de la Tricolor.

Jugadores de Colombia tras perder la final de la Copa América. (Foto: Imago)

“Lo normal es que un jugador que no esté jugando, cualquiera que sea su nombre o apellido, no pueda ser considerado. Puede haber alguna excepción. De hecho, en Colombia la hay, pero lo normal es quien no este jugando, no esté físicamente bien, no esté competitivamente bien, y quien clínicamente no esté bien, pues simplemente no puede hacer parte de un equipo”, empezó diciendo Carlos Antonio Vélez en la columna ‘Palabras Mayores’ sobre la situación de convocar a James Rodríguez sin equipo.

Vélez reveló el peligro que corre Colombia si convocan a James sin equipo

Ante el escenario que James sea convocado sin tener equipo para los partidos contra Perú (viernes 6 de septiembre a las 8:30 P.M) y Argentina (martes de 10 del mismo mes a las 3:30 P.M.), Vélez advirtió el peligro que se corre en el vestuario de la Selección Colombia. “Hay que proteger la unidad del grupo y el respeto hacía quienes sí vienen jugando, y digo la unidad del grupo porque, naturalmente, muchos se tienen que quedarse calladitos si son jóvenes y no tienen todavía cuero ni pelo para protestar, pero no deja de ser muy fastidioso que un jugador que no juegue ocupe el puesto de un jugador que juega, y no estamos hablando de si es importante, tiene nombre o si tiene recorrido o no. Estamos hablando de un jugador útil, y la utilidad y justicia indican que es mucho más importante el que está compitiendo que el que no está compitiendo“, concluyó Carlos Antonio en ‘Palabras Mayores’.

El pedido de Carlos Antonio Vélez a Lorenzo en el caso que James siga sin equipo

A pesar de ser uno de los mayores contradictores de James Rodríguez, Carlos Antonio Vélez le hizo un pedido al entrenador Néstor Lorenzo por el bien del jugador colombiano en el caso que siga sin equipo y piense en convocarlo. “Hay que proteger la salud el jugador lesionado, incluso del jugador que no esté actuando, porque cuando no se actúa es fácil lesionarse”, afirmó el periodista de los canales RCN y Win Sports.

