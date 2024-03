La Selección Colombia se prepara para afrontar el partido amistoso ante Rumania por le fecha FIFA, duelo en el que hay mucha expectativa en lo que pueda hacer el cuadro ‘cafetero’, debido a la gran presentación ante España, por lo que se espera que el entrenador Néstor Lorenzo plantee un equipo ofensivo ante un rival que será más precavido.

Para dicho compromiso, el técnico argentino realizaría un importante número de modificaciones en el once inicialista, ya que buscaría darle la oportunidad a otros jugadores que no jugaron ante España, para que sumen algunos minutos y puedan demostrar si se ganan o no un puesto en la próxima Copa América 2024 que se realizará en los Estados Unidos.

David Ospina regresaría a la titular

Uno de los cambios más importantes que tendría Colombia ante los rumanos sería en la portería, debido a que Lorenzo le daría descanso a Camilo Vargas y David Ospina volvería a la titular, lo que sin duda es un hecho muy importante para el equipo, debido a que es el regreso de uno de los jugadores más importantes en la historia de la ‘tricolor’.

En la fase defensiva se presentarían otras modificaciones, como sería la inclusión del futbolista del Junior de Barranquilla, Gabriel Fuentes, también la de Yerson Mosquera, mientras que la pareja de centrales sería la misma con Jhon Janer Lucumí y Carlos Cuesta, los cuales tuvieron una gran actuación en el último juego.

Cambios en el ataque de la Selección Colombia

En la parte ofensiva sería en donde más modificaciones tendría la ‘tricolor’, ya que Luis Díaz y Jorge Carrascal, no serían titulares, y en su reemplazo estaría Yaser Asprilla y Juan Fernando Quintero, aunque también estaría la duda con Jhon Arias, el cual también podría rotar y empezar desde el banco de suplentes.

El duelo entre Colombia y Rumania se disputaría el próximo martes 26 de marzo a las 2:30 PM, hora colombiana, juego que llevará a cabo en el estadio Cívitas Metropolitano de la ciudad de Madrid, en el que los hinchas de la ‘tricolor’ llenarán las tribunas apoyando al equipo de su país en territorio europeo.

Así formaría Colombia ante Rumania:

Arquero: David Ospina

Defensas: Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí y Gabriel Fuentes.

Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, Juan Fernando Quinteró y Yaser Asprilla.

Delantero: Mateo Casierra.