Resultado del amistoso Colombia vs. España, según la Inteligencia Artificial

Los argumentos de Gemini para dar a España como ganadora se basan en que es favorita porque tiene un equipo con más experiencia y de talla mundial, además tiene un juego más técnico, apoyándose en la posesión. No hay duda que será otro equipo top que pondrá a prueba a Néstor Lorenzo y teniendo en cuenta las predicciones, será un juego más que reñido, tal como pasó contra Brasil o Alemania, rivales a los que en este ciclo ya se les ganó.

Según Gemini, la IA de Google, el resultado no será favorable para la Selección Colombia . La Inteligencia Artificial predijo que Colombia perderá el invicto ante España. Incluso, se atrevió a decir que la ‘Tricolor’ perderá por un marcador de 2-1.

