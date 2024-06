Colombia vs. Bolivia: posible formación, fecha y horario del partido amistoso

Colombia no paró y siguió de largo, cuando al 18′, después de un cobro de tiro de esquina en corto, llegó un centro al área del 10, en donde el balón le quedó picando a Rafael Santos Borré , el cual se la ingenió para meter una hermosa chilena con la que anotó el 2-0 y desatar la celebración de los miles de aficionados colombianos. Richard Ríos, Jorge Carrascal y Luis Sinisterra colocaron el 5-1 definitivo.

La Selección Colombia de Mayores continúa su preparación para la Copa América 2024, donde llegará como favorita al título. 19 partidos invictos le permiten tener tal condición. El equipo de Néstor Lorenzo no ha perdido y más bien mejora a medida que se acerca la fecha de inicio del torneo. En su primera salida ante Estados Unidos en este junio, la ‘Tricolor’ ratificó su gran presente y arrasó 5-1.

