La Selección Colombia inicia una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Néstor Lorenzo juega este jueves 10 de octubre en El Alto y fue recibido por los hinchas en suelo boliviano. Los jugadores tuvieron contacto con los fanáticos, pero una niña se llevó una mala impresión de Richard Ríos.

Muchos fanáticos tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con los futbolistas de la Selección Colombia antes del partido contra Bolivia. Se han hecho virales las reacciones de muchos chicos que consiguieron las firmas de las principales figuras del plantel, como James Rodríguez y Luis Díaz.

Este no fue el caso de una niña que intentó conseguir la firma de Richard Ríos en su entrada al hotel. La chica, ante los micrófonos de ESPN, reveló que el volante de Palmeiras no quiso abrir la ventana. “Ahora que entraron, Richard se hizo el bobo. No quiso bajar la ventana. El jueves ahora que se haga el bobo y pierda el partido” dijo.

Así llega la Selección Colombia

Luego de 8 jornadas disputadas en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia es la única que se mantiene invicta. El combinado cafetero ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones con 16 puntos, únicamente por detrás de Argentina, que suma 18 puntos.