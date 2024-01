Inicia el 2024 y la Selección Colombia tiene toda su atención en la Copa América. Néstor Lorenzo tendrá una dura tarea para definir la lista de convocados para la competencia continental y son varios los futbolistas que suman méritos para recibir el llamado. Un jugador, figura de la Major League Soccer (MLS) ha mostrado sus ansias por entrar en la lista del combinado cafetero.

Se viene un año clave para el proyecto de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, en gran parte por la Copa América 2024 que se jugará en los Estados Unidos entre los meses de junio y julio. Hay una gran competencia para entrar en la lista de convocados, a falta de casi un semestre para el inicio del campeonato.

Uno de los jugadores que está pidiendo a gritos su convocatoria a la próxima Copa América es Juan ‘Cucho’ Hernández. El futbolista tuvo una asombrosa temporada en el plantel de Columbus Crew, club al que impulsó a consagrarse campeón de la MLS. El jugador sabe que tiene potencial para representar a Colombia en el torneo de mediados de año.

Palabras de Cucho Hernández

En diálogo con AS Colombia, el jugador habló de la posibilidad de jugar la Copa América. “Para estar en la Selección no hay algo que saque ventaja con respecto a los demás. Hay que demostrar, ganarse un puesto, rendir en el club, ser titular, jugar casi todos los partidos. Lo que le puedo aportar a la Selección es lo mismo que aporto aquí, la movilidad, la intención de marcar goles, salir y combinar porque no soy un ‘9′ de área sino un ‘9′ que sale y le gusta crear y asistir”.

“Si se da la oportunidad de estar en ese grandioso campeonato que es la Copa América lo voy a disfrutar al máximo. Si no, lo seguiré intentando y luchando. Seguiré haciendo el mismo trabajo para estar cerca de eso” agregó el jugador de Columbus Crew sobre su situación con la Selección.

El jugador habló sobre el gran momento que atraviesa el combinado cafetero. “La mentalidad del profe y su cuerpo técnico es otro nivel. Ahí uno se da cuenta de lo que quieren y lo que pretenden conseguir con la Selección; eso me ha sorprendido mucho. Además de los grandísimos jugadores que tenemos y la calidad nuestra alrededor del mundo. Eso hace que la Selección tenga el rendimiento que lleva hasta ahora”.

Asombrosos números en la MLS

Cucho Hernández viene de una temporada impecable en la MLS. El jugador, en la temporada regular, registró 16 goles y 7 asistencias en 27 partidos disputados. A esto se suman 5 goles y una asistencia en los Playoffs, siendo una de las anotaciones en la gran final del torneo.

El jugador ya se encuentra en el radar de Néstor Lorenzo, ya que fue convocado a los amistosos del mes de diciembre, luego de casi un año de su último llamado. Hernández vio minutos en el encuentro ante México, el último disputado por la Selección Colombia en el año 2023.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.