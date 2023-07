Yoreli Rincón, una de las jugadoras más importantes de la historia del fútbol colombiano, habló en Blu Radio y mostró su tristeza por la no convocatoria al Mundial Femenino y mandó dardos a la Selección Colombia Femenina.

Yoreli Rincón, que se convirtió en el fichaje top de Atlético Nacional para la Copa Libertadores Femenina 2024, habló sin tapujos de su ausencia en la convocatoria para la cita mundialista de Australia – Nueva Zelanda.

En Blu Radio, Yoreli Rincón se refirió al técnico Nelson Abadía, y destacó sus logros en el fútbol italiano que lastimosamente no se le convirtieron en carta de presentación ante la Selección Colombia Femenina.

“No sé absolutamente nada, a mí nadie me lo ha dicho de frente, dejemos lo que se ha dicho (vetos). He visto en entrevistas que le han hecho al técnico donde ha dicho que es un nivel muy bajo el mío. No… Yo estoy muy tranquila. Salgo de ser la máxima asistidora de la Serie A, de estar en el once ideal de la Serie A. Creo que fue un tiempo muy bueno, lo importante es que sume siempre a mi carrera”, dijo Yoreli Rincón en el Blog Deportivo.