Un jugador que no es del agrado de la hinchada de Barcelona SC, podría dejar el club al tener una oferta desde el exterior.

La hinchada de Barcelona SC no está contenta con el rendimiento del equipo en la cancha, al no ver una idea de juego clara y que solamente se depende de las individualidades. Jorge Célico es el principal señalado, pero también culpan a algunos jugadores que no han dado la talla desde que llegaron al club.

En el 'Ídolo' no descartan que algún futbolista pueda salir en las siguientes semanas, ya que han llegado ofertas. Emmanuel Martínez es uno de los que interesa en el exterior, pero no es el único y podría terminar en el mismo club que uno de los jugadores más resistidos por la hinchada de BSC.

Johan Wilson, representante de Gonzalo Mastriani, confirmó en Mundo Deportivo que el delantero uruguayo tiene una oferta para continuar su carrera en el exterior. El ariete de Barcelona SC interesa el América MG de Brasil, mismo club que está buscando el fichaje de Emmanuel Martínez, por lo que pueden volver a ser compañeros.

Mastriani es uno de los jugadores más resistidos por la afición del 'Ídolo', ya que falla muchos goles en el área rival, causando que BSC pierda puntos o partidos importantes. El charrúa perdió el puesto con John Jairo Cifuente, goleador que cuenta con la confianza del entrenador, por lo que no vería con malos ojos cambiar de aires para tener nuevas oportunidades.