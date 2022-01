Gustavo Alfaro tiene solo una duda en el once para enfrentar a Brasil.

Con doble 9 y una duda: Se va definiendo el once de 'La Tri' para recibir a Brasil

La Selección Ecuatoriana recibirá mañana a Brasil en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 16:00, en lo que será un partido clave para las aspiraciones de llegar al Mundial. Los dirigidos por Gustavo Alfaro quieren dar el batacazo y quitarle el invicto a la 'Verde-amarela', quienes buscan llegar a Qatar 2022 sin ninguna derrota.

'La Tri' ha entrenado con el claro objetivo de sellar su clasificación en esta doble fecha, para lo que el DT está preparando un once con lo mejor que tiene. Hace pocos minutos se conoció cuál sería el equipo titular de Ecuador para enfrentar a Brasil, regresando al 4-4-2 que funcionó durante las primeras fechas de las Eliminatorias.

Jocelyn Vera, periodista con muy buen información de la Selección Ecuatoriana, dio a conocer en el programa 'De Una', que el once de 'La Tri' será: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata (Alan Franco), Ayrton Preciado; Enner Valencia, Michael Estrada.

La duda de Alfaro entre Alan Franco y Gonzalo Plata nace en que Preciado no ha tenido continuidad y quiere apoyarlo con un jugador que ayude en la tarea defensiva como Franco, pero todavía no lo ha definido. En la próximas horas se irá despejando esa duda y se conocerá los once que buscarán la victoria.