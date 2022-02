Este sería el once de Barcelona SC para enfrentar a Montevideo City

La primera fase previa de la Copa Libertadores inciará mañana y Barcelona SC visitará a Montevideo City Torque en tierras uruguayas. Los 'Toreros' tiene como gran objetivo llegar a la fase de grupos del torneo, por lo que esperan realizar una buen partido en Uruguay para cerrar de locales con el marcador a favor.

Fabián Bustos no podrá contar con Tito Valencia y Erick Castillo, quienes arrastran suspensiones de ediciones anteriores. En el caso de Bruno Piñatares, el DT de BSC declaró que para la CONMEBOL el mediocampista no está suspendido, por lo que harán las investigaciones necesarias para ver si lo pueden alinear o no.

Barcelona SC saldrá con su once de gala para conseguir un resultado favorable. Los titulares de BSC serían: Javier Burrai; Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Luca Sosa, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Michael Carcelén (Bruno Piñatares); Byron Castillo, Damián Díaz, Emmanuel Martínez; Gonzalo Mastriani.

La baja de Erick Castillo se cubrirá con la presencia de Byron Castillo como volante por derecha, algo que también dará más solidez defensiva al equipo por ese lado. Bustos espera conseguir un resultado positivo, pero pone mucho foco en la defensa, ya que si no reciben goles será una gran ventaja para la vuelta.