La dirigencia de Olmedo tomó la decisión de separar a Sergio 'La Máquina' Quintero del equipo por las palabras contra el club que tuvo en un video en vivo de Instagram. El mediocampista mostró su poca importancia por lo que pase con el 'Ciclón', algo que terminó en que no vuelva a jugar en este cierre de la temporada.

Luego de que el equipo riobambeño haga pública la separación de Quintero, Barcelona SC mostró su apoyo con Olmedo y están analizando qué deicisión tomar con el jugador al ser los dueños de su pase. 'La Máquina' no se había pronunciado luego del problema que generaron sus palabras, pero hoy pidió disculpas y dio una explicación insólita mediante sus redes sociales.

"Decirles a todos que estoy arrepentido por los comentarios que hice respecto a Centro Deportivo Olmedo. No es lo que pienso del equipo que me abrió las puertas y me acogió como una gran familia. Es de humanos cometer errores y acepto el mío. Ojalá sepan comprender y disculpar" escribió 'La Máquina'.

La insólita explicación que dio sobre sus palabras en el video para excusarse fueron: "Aclarar además que este vídeo fue grabado de un En Vivo que realicé hace tres meses no fue ayer". Esta excusa no fue bien recibida por los hinchas de Olmedo, a pesar de que es un video viejo, y aplaudieron que la directiva haya tomado la decisión de separarlo del club.