La LigaPro sorprendió a propios y extraños cuando decidió suspender la fecha 3 del campeonato el pasado fin de semana a pocos minutos de iniciar oficialmente la jornada. La estructura de campeonato ha sido muy cuestionado por su actitud ante los hinchas.

Un dirigente que se ha caracterizado por 'señalar' a la LigaPro y a su estructura es el presidente de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, que en esta ocasión le pide a la competencia que le pague el viaje que hicieron para la fecha 3.

"Si Liga Pro no me paga el viaje que hicimos la semana anterior, no planificaremos nada. No podemos estar en los juegos de la Liga Pro. Ellos dicen ya te vamos a devolver, pero nunca lo hacen", comentó Chango en Radio Caracol.