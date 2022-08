La segunda etapa de esta LigaPro está en pleno periodo de definiciones ya que todos los candidatos a quedarse con el segundo cupo de la final están comprimidos en cinco puntos. Por tal motivo, solo piensan en ganar la segunda etapa.

Sin embargo, ya se comienza a hablar lo que será el mercado de pases en medio del Mundial de Qatar 2022 y en los últimos días se habló de la salida de Johan Mina, rumor que él mismo jugador se encargó de aclarar.

“No se, eso salió de la nada, del club no me han dicho nada yo seguiré entrenando hasta que me digan algo,” aclaró el jugador a la salida del entrenamiento de este lunes luego de la goleada de los azules ante el 9 de Octubre.

Johan Mina llegó al conjunto eléctrico en el último mercado de pases procedente del Estoril de Portugal, pero no pudo demostrar su nivel en Emelec.