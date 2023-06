La selección de Ecuador dio a sus convocados para la siguiente doble fecha de amistosos por jornada FIFA, en ella aparecen algunos nombres nuevos como Joao Ortíz, Kendry Páez, Anderson Julio entre otros. En redes sociales rápidamente hubo debates de qué jugadores debieron estar, así como fue noticia la exclusión de algunos.

Delanteros:

En la delantera se dio el regreso de Anderson Julio y Leonardo Campana, esto significó la salida de Kevin Rodríguez y, sorpresivamente, de Michael Estrada quien venía siendo fijo en los llamados de la selección por mucho tiempo.

Volantes:

Venían siendo estelares en sus clubes y más de uno los pedía sin embargo ni Damián Díaz de Barcelona SC, Miller Bolaños de Emelec, Alexander Alvarado de Liga de Quito ni Junior Sornoza de Independiente del Valle fueron llamados nuevamente con la Tricolor. En la parte defensiva, esta vez Sebastián Méndez no estuvo llamado.

Defensas:

Arrastrando aún su no tan clara situación además de un bajón de rendimiento, Byron Castillo no fue convocado y en la zaga central Robert Arboleda sigue titular en Sao Paulo pero en esta ocasión no estuvo entre los convocados.