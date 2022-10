El caso Byron Castillo sumó un nuevo personaje en la novela hace dos semanas y es que en el reclamo presentado al TAS no solo estaba la selección de Chile sino también la de Perú, quienes piden el lugar de Ecuador en Qatar 2022. En charlas con los medios, el abogado del futbolista fue claro nuevamente sobre el tema.

"El sentir es el mismo. No hay forma de que vaya a pasar nada (negativo para Castillo y para Ecuador) respecto al caso. Yo estoy tranquilo como abogado del jugador, pero esto ya no sé cómo tildarlo. Voy a dar los calificativos que he dado en anteriores entrevistas, de los más sanos, para que ustedes (los periodistas) puedan ponerlos al aire”, declaró Andrés Holguín en una entrevista con radio Ovación, de Lima.

Ya molesto, Holguín mencionó: “Esto ya hay que pasarlo a un tono más fuerte” y advirtió que “la acción por millones de dólares contra la federación chilena se viene. El tema les puede salir más caro de lo que están pensando”.

Sobre el reclamo sumado de la selección de Perú: “Cuidado y una mala declaración de Perú los termina de meter en esta demanda. Ningún reglamento contempla que la FIFA o el TAS se pueden transformar en fiscalías en Suiza para resolver sobre la nacionalidad de una persona. No pueden meterse en la soberanía de un país como Ecuador y asegurar que el pasaporte de una persona no es legal”, concluyó