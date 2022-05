En la FEF no temen por la apertura del expediente en la demando de Chile por Byron Castillo.

La postura de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sobre el caso Byron Castillo ha siempre la misma: estar tranquilos ante el intento de Chile por descalificarlos del Mundial de Qatar 2022. El presidente de la FEF, Francisco Egas, dejó claro que actuaron de acuerdo a la ley y la convocatoria de Castillo llegó cuando la justicia ecuatoriana determinó que es ecuatoriano.

+ ¿Está bien?: lo que haría la FEF con Byron Castillo si la FIFA falla a favor de Chile

+ Dirigirá a un ecuatoriano: Renato Paiva se va de IDV

+ Abogado de Byron Castillo habló sobre la denuncia de Chile

El jugador de Barcelona SC debutó en 'La Tri' durante la triple fecha de septiembre 2021, donde jugó minutos frente a Chile en el Estadio Rodrigo Paz y cuando Ecuador consiguió la victoria en suelo chileno, fue titular; motivo por el que 'La Roja' está pidiendo los puntos en ambos partidos.

Celso Vásconez, abogado externo de la FEF, habló en Radio La Red y explicó que no se corre riesgo de quedar fuera del Mundial. "La ANFP va a querer presionar a la FIFA, pero este organismo se toma todo el tiempo prudente para decidir. La FEF tendrá que a través de sus abogados, presentar sus pruebas de descargo", inició Vásconez.

"Entre esos argumentos, debe estar la sentencia del juez donde dice que Byron Castillo es ecuatoriano. Esa prueba es la más fuerte que tiene la FEF. No debemos preocuparnos, eso sí, deben contestar la demanda y no descuidarse del procedimiento. Yo creo que, no está en riesgo la participación de La Tri en el Mundial", finalizó el síndico externo de la FEF.

¿Cuáles son los plazos para presentar documentos?

Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, dio a conocer que las federaciones tendrán 10 días para presentar los documentos. El síndico brasileño habló con los medios chilenos y declaró que en 30 días espera una resolución por parte de la FIFA sobre el caso Byron Castillo.