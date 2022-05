Mediante un comunicado oficial, la FIFA dio a conocer que abrió un expediente sobre el caso Byron Castillo, y ahora ambas federaciones deberán presentar la documentación para ver si se procede. La apertura del expediente es lo normal en el ámbito jurídico y no determina si el caso está yendo para un lado u otro, solamente es parte del proceso ante una denuncia.

En Chile han festjeado esto, pero todavía falta para que la FIFA pueda dictaminar un fallo. Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, habló con los medios chilenos y declaró que en 30 días podría haber un pronunciamiento por parte de la FIFA luego de recibir las pruebas de ambos lados y analizarlas.

La FEF ya se ha pronunciado en algunas ocasiones sobre este tema, pero del lado de Byron Castillo nadie había tenido un pronunciamiento sobre este tema. El abogado del jugador de Barcelona SC, José Massú, finalmente habló con los medios de comunicación y brindó una entrevista para La Radio Redonda.

"El chance es cero, cero por ciento. La razón principal es porque Byron Castillo ha sido, es y será ecuatoriano hasta el día que se muera. Una noticia mal dada en Colombia le dio pie la ANFP, que ni siquiera quedó en los 6 primeros puestos. Legalmente no hay nada, Byron Castillo nunca ha tenido una denuncia en su contra, nadie ha puesto en tela de duda su nacionalidad ecuatoriana. No lo ha hecho la FEF, el Registro Civil, Fiscalía, la FIFA ni la Conmebol. No existe una denuncia contra Byron. Lo que existió en su época fue una sanción de parte de la FEF, que sancionó al jugador sin un proceso sancionatorio", inicó Massú.

"Ellos (FEF) presumían por un homónimo en Colombia, que ese era Byron Castillo, cuando nunca vivió en Colombia, siempre vivió y jugó en Ecuador. No sé por dónde salió esta locura. Cuando lo sancionan, por 2017-2018, yo pongo una acción de protección como socio de BSC. Básicamente, yo lo que decía es: '¿cómo tu vas a sancionar a alguien si no eres Registro Civil ni has hecho un tema penal para quitarle la nacionalidad a Byron Castillo?'", continuó el síndico de Castillo.

"Planteé mi acción de protección (contra la FEF) y la gané. Y fue tan contundente que la FEF ni siquiera apeló, es más, le mandaron a reparar a Byron Castillo, que Byron Castillo jamás ha reclamado ningún tipo de reparación. Ahí jugó Byron Castillo, fue estrella, hasta que en la prensa se empezó a pedir que se llame a la Selección a Byron Castillo", añadió.

"Y de repente, creo que Byron fue a cambiar un cheque o algo, fue a utilizar su cédula para algo y no la pudo utilizar porque el Registro Civil, sin motivo aparente, había suspendido provisionalmente su cédula. No había ninguna denuncia, ningún juicio, ningún proceso sancionatorio en contra de él. Era por una supuesta irregularidad que había en las actas de partidas de nacimiento. Ahí vino BSC y puso una acción de habeas data. ¿Para qué son las acciones de Habeas Data? Para corregir cuando hay errores de información de las personas", aclaró el abogado ecuatoriano.

"Barcelona ahí me pidió que yo ayude en una de las audiencias, lo cual por supuesto hice porque conocía del tema. Comparecimos y le ganamos al Registro Civil la causa, obligándolo al Registro Civil a hacer dos cosas: una, emitir la nueva cédula de Byron Castillo, pero no solamente eso, sino que le rehagan la partida de nacimiento que supuestamente estaba en tela de duda. Eso lo ordenó un juez constitucional del Ecuador en primera y en segunda instancia, que ya no quede ningún ápice de duda en los documentos de Byron Castillo", finalizó Massú.