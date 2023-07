La Selección Estados Unidos Femenina tiene la opotunidad de lograr algo nunca antes visto en la historia: tres títulos consecutivos en el Mundial Femenino de fútbol. Con tres puntos más en el Grupo B aseguraban la clasificación, pero un error inesperado de Alex Morgan contra Países Bajos puso a temblar el paso a los octavos de final de la Copa del Mundo 2023.

“Con la experiencia que tiene”, dijeron en la transmisión oficial del canal Telemundo al ver el error de la gran figura del USWNT. Morgan tuvo la oportunidad de anotar el gol de la victoria en la segunda fecha del Grupo E, pero la ansiedad le jugó una mala pasada.

Países Bajos abrió el marcador con un gol al minuto 17 del primer tiempo tras un remate cruzado de Jill Roord. Siempre que la mediocampista marcó, su selección nunca perdió. ¡Dicho y hecho! El equipo neerlandés le sacó un valioso empate a USA y definirá la clasificación a octavos de final contra Vietnam.

El error de Alex Morgan con USA que sacudió al Mundial Femenino 2023

Cuando la tensión empezaba a bajar por las tribunas del estadio Sky, en Nueva Zelanda, apareció la número ’10’ de Estados Unidos con un certero cabezazo. ¡Gol! Gritaron en inglés los hinchas norteamericanos al ver como Lindsey Horan empataba el partido al minuto 17 del segundo tiempo. El fútbol, como una auténtica muestra de estados de ánimo, envalentonó a la Selección USA que fue con toda por la victoria. Alex Morgan la tuvo en sus pies.

A pesar de tener la experiencia de haber ganado dos mundiales, Morgan demostró que también puede fallar y al minuto 22 del segundo tiempo no esperó por detrás del último defensor de Países Bajos, se dejó llevar por la ansiedad y partió desde una posición adelantada para cometer un error que impidió que su gol fuera valido. Por la categoría de Alex, fue una falla inesperada, y tras el 1-1 final, la clasificación de Estados Unidos a octavos de final del Mundial Femenino 2023 empieza a temblar porque se definirá en la última fecha contra Portugal el martes primero de agosto a las 3:00 A.M. ET.