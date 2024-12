Verón, Tévez y ahora Garnacho: la dificultad de los argentinos para asentarse en Manchester United

La Carabao Cup es historia para un Manchester United que cayó frente al Tottenham por los cuartos de final del certamen en el regreso de Alejandro Garnacho a los planes de Rubén Amorim. Tras varias semanas cargadas de rumores e información alrededor del futuro del argentino, empieza a abrirse la posibilidad de una reconciliación con un nuevo cuerpo técnico que ha venido a imponerse desde el minuto uno. Hay dificultades para asentarse en Old Trafford y sino que se lo digan a nombres de la talla de Carlos Tévez o Juan Sebastián Verón.

“Garnacho lo está haciendo muy bien, ha entrenado muy bien…Parece que está un poco molesto conmigo y eso es perfecto. Me sentí muy, muy feliz porque yo haría lo mismo…Está listo para este partido”, desvelaba en la previa al choque un Amorim que volvería a contar con Alejandro tras algunos partidos fuera del equipo tras supuestos rumores de una serie de filtraciones del plantel que eran atribuidas a su figura. Ingresó al minuto 70 por Ugarte y eso sí, poco o nada pudo hacer para evitar el 4-3 final a favor de los Spurs.

No es sencillo ser argentino en la Premier League. Contextos bélicos, de rivalidades históricas desde 1986 y demás ítems hacen que cada miembro de la Albiceleste sea mirado de reojo desde el primer día. Si a esto le sumamos la presión como impacto público que tiene rendir en Manchester United la ecuación se hace más difícil. Solo el tiempo dirá que ocurre, pero otros ex jugadores de la Albiceleste como Verón o Tévez ya sufrieron desencuentros en Old Trafford que en ocasiones, si quiera tienen punto de retorno.

“Hay pocas cosas, poquísimas, de las que me puedo llegar a arrepentir y una es haberme ido del Manchester. Nunca me empujaron ni me dijeron ‘te tenés que ir’ sino que me dieron la chance. Había tenido charlas con mis ex compañeros de ese momento diciéndome que me tenía que quedar. Y uno en ese momento decide irse porque quiere jugar, porque no ve, pero me tendría que haber quedado”, palabras de Verón en 90 Min para definir su paso por el club. Uno al que llegó por más de 40 millones de euros en 2001 y para buscar sin suerte un lugar en el que por entonces era el gran dominador de la Premier. Corea y Japón, las críticas de la prensa local y el resto, conocidas por todos.

Garnacho no fue el primero en tener roces con sus DTs en Manchester United: IMAGO

Cada caso es distinto, pero hubo un momento de quiebre que Garnacho debe evitar. Verón lo tuvo por su deseo de ser titular en un mega equipo, Carlos Tévez por lo mismo y por roces con Sir Alex Ferguson. El propio Apache lo reconoció antes de irse a un Manchester City que conseguía su arribo en 2009: “No lo tuve que pensar mucho porque estaba enojado con Sir Alex…Como técnico es un fenómeno, por algo estuvo tanto tiempo en un club como el United. Pero yo tuve una situación con él…Irme fue como un puñal para los dos. Me dolió muchísimo, porque yo amaba el United. Me encantaba jugar en el Old Trafford, para mí era como la Bombonera, me daba esa sensación”.

Garnacho debe reconquistar a Amorim

Marcus Rashford ya es historia, el nuevo DT tiene vía libre para moldear la plantilla a su antojo y tras un buen inicio de campaña Garnacho desapareció durante algunos encuentros de la ecuación. Los mensajes de Amorim han sido tajantes, así como las consecuencias de chocar con un DT que ha venido para imponer sus formas en todos los sentidos. Garnacho de momento vuelve, debe evitar los precedentes Tévez-Verón y este fin de semana ante Bournemouth veremos que rol tiene el bichito.

Otros argentinos que pasaron por Manchester United

Lisandro Martínez, Sergio Romero, Marcos Rojo, Ángel Di María y Gabriel Heinze completan la ecuación. Cada uno tuvo o ha tenido tanto buenos como malos momentos en una entidad que desde hace 11 años no toca títulos de Premier y donde las últimas medidas antes filtraciones de Amorim anuncian meses de mucha exigencia para la plantilla. De momento Garnacho ha vuelto y veremos en que rol queda de cara a lo que viene por delante.

