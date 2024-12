El campeón del mundo que critica a Vinicius tras The Best y por Neymar: “Es un mal ejemplo a seguir”

Vinicius y Real Madrid festejan por estas horas el quinto título de un 2024 marcado por el futbolista brasileño. Tras ser elegido como The Best por parte de la FIFA y de quedarse con la Copa Intercontinental frente al Pachuca, el jugador de Carlo Ancelotti también se da en un 2025 donde el Balón de Oro volverá a ser su gran objetivo a nivel personal. Mientras tanto, un ex campeón del mundo con Alemania le cuestiona de manera contundente y le equipara con Neymar no precisamente por cuestiones positivas.

Lothar Matthäus habló en BILD. El mítico centrocampista de la selección alemana que incluso se diese el lujo de jugar la final de 1986 frente a Diego Armando Maradona analizó el presente de un deporte marcado por el ascenso de Vinicius e igualmente por el ruido mediático alrededor de la nueva estrella del Real Madrid. Dejó grandes elogios de peso para el brasileño pero igualmente algunos señalamientos en relación con su comportamiento en los terrenos de juegos

“Para mí Vinicius es el nuevo Neymar…Vinicius incita a los espectadores, pelea con los rivales, provoca con gestos…El comportamiento de Vinicius está en el camino equivocado, Neymar es el modelo a seguir equivocado”, dejaba caer Lothar Matthäus en una charla donde no dudó en definir al extremo del Real Madrid como uno de los futbolistas más punzantes de la actualidad. Pide como muchos, un cambio en su comportamiento para convertirse en el producto perfecto de cara a los próximos años.

Vinicius ya dejó en claro que no va a cambiar. Su forma de ser le ha permitido pasar de ser para muchos un meme a uno de los jugadores más determinantes de las últimas temporadas. Antes de que Lothar Matthäus hablase, sus palabras en The Best ejemplificaban al máximo una mentalidad que ha supuesto alegrías de todo tipo para Real Madrid desde el 2021: “Han intentado e intentado invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados. Nadie va a decirme por quién debo luchar, cómo debo comportarme. Cuando estaba en São Gonçalo, el sistema no se preocupaba por mí. Casi me tragan”.

Lothar Matthäus señaló a Vinicius y Neymar por su comportamiento: IMAGO

Publicidad

Publicidad

Se cuestiona de gran forma por la prensa española y europea el comportamiento de Vinicius. Es un tema que ha ido amarrado a su ascenso puertas adentro del Real Madrid y el fútbol del viejo continente. Para algunos se trata de un error, para otros justamente del pilar de una mentalidad que desde la llegada de Ancelotti al Santiago Bernabéu a mediados del 2021 derivó en una transformación con pocos precedentes en la historia moderna de este juego. Tras ganar The Best, la Intercontinental y el Balón de Oro de dicho torneo, Lothar Matthäus señala al ex Flamengo.

ver también El gran problema que tendrán Manchester City, PSG y Real Madrid para cerrar su clasificación en la Champions League

Vinicius, un hombre de finales

Gustará o no la actitud de Vinicius, sus números sacan dicho debate de cualquier tipo de análisis. Desde su llegada al Real Madrid, el brasileño ha disputado 12 finales con el primer equipo y en las cuales ha marcado 7 tantos junto a otras 7 asistencias. Un hombre de definiciones que no nos olvidemos que ya es el futbolista más joven en marcar en dos finales de la Champions League. Ni Lionel Messi o Cristiano Ronaldo lo hicieron antes.

Mbappé empieza a ser Mbappé

Segunda final para el futbolista francés con el Real Madrid y segundo título. Todo ello acompañado igualmente de un par de goles ante tanto Pachuca y Atalanta que prometen puertas adentro del Santiago Bernabéu. Se hablará mucho de Mbappé sí, pero en este momento es el único futbolista en la plantilla de Carlo Ancelotti que ya ha sumado tantos en todos los torneos que de momento ha disputado el vigente campeón de Europa. 2025, el año donde se espera por el Kylian más contundente.

Publicidad

Publicidad