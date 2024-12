Messi empezará la MLS ante el único equipo que le abucheó como jugador del Inter Miami

Es oficial el calendario de la primera jornada de una Major League Soccer que ya piensa en la temporada de 2025. Mientras Inter de Miami y Lionel Messi esperan por los primeros fichajes en el nuevo proyecto comandado por Javier Mascherano, la suerte ha querido que el argentino tenga que iniciar su próxima campaña ante el único equipo cuyo estadio silbó al icono del Barcelona y la Albiceleste a lo largo de los últimos 12 meses.

Concretamente, luego del sorteo ya se sabe que tanto Inter Miami como Lionel Andrés Messi tendrán que abrir la próxima temporada en febrero del 2025 como local frente al New York City FC. El equipo que hace las veces de local en el estadio de los Yankees supondrá el puntapié inicial para la que de momento y a la espera de negociaciones sería la última del futbolista nacido en Rosario por los Estados Unidos de Norteamérica. La historia entre ambos no es ni mucho menos amable.

El paso de Messi por cada estadio de la MLS se ha dado acompañado de aplausos y ovaciones de todo tipo. Pero solo un estadio realmente demostró todo su deseo por minimizar mentalmente a La Pulga desde su llegada a Norteamérica. Concretamente el pasado 21 de septiembre y al norte del país, su paso estuvo acompañado de una serie de silbidos y abucheos por parte de la parcialidad local que se distanció y de qué manera de todos los otros recibimientos que Lionel recibió lejos de la capital de La Florida.

New York City FC, única plaza de la MLS donde Messi fue silbado: IMAGO

Aquella igualdad a un tanto abría la jornada número 33 de un certamen donde Leo Campana marcaba para la visita al minuto 75 a pase de Jordi Alba. James Sands igualaría contienda sobre el minuto 95 y con un Messi que en pleno césped pedía mayores reacciones defensivas a sus compañeros. Aquella se recuerda como una de las jornadas más calientes desde que el argentino desembarcase por la MLS. Habrá que ver qué clase de recibimiento hace el estadio de Miami a una entidad y afición que fue la única en rivalizase con el zurdo de 37 años.

ver también Atento Messi e Inter Miami: el super equipo que quiere Palmeiras para el Mundial de Clubes

LAFC vs. Minnesota, Atlanta vs. Montreal, Mercedes-Benz Stadium Cincinnati vs. New, Columbus vs. Chicago, DC United vs. Toronto, Orlando vs. Philadelphia, Austin vs. Kansas City, Houston vs. Dallas, Nashville vs. New England, St. Louis vs. Colorado, San Jose vs. Salt Lake y Seattle vs. Charlotte supondrán el resto de una jornada inicial de la MLS que llegará sobre el próximo 22 de febrero del 2025. Lionel e Inter de Miami se encuentran con el único rival ni mucho menos mostró amabilidad con el argentino a lo largo de la última temporada.

