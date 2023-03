Nos acercamos al final de la primera temporada regular en la historia de la Kings League Infojobs y muchos equipos se juegan el todo por el todo para clasificar a los Playoffs. La liga se pondrá más vibrante y emocionante que nunca este fin de semana, donde ya podría definirse la suerte de varios de ellos.

Este domingo 12 de marzo se jugará la Jornada 10 de la Kings League, y de momento no habrá novedades con respecto a los horarios habituales de transmisión. La jornada dará inicio a las 16hs (ESP) con el duelo entre El Barrio (5-4) y XBuyer Team (4-5).

Fecha y Hora para la Jornada 10 de la Kings League

La Jornada 10 de la Kings League se jugará este domingo 12 de marzo en el siguiente horario en los respectivos países:

• México: 09:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 11:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:00hs

• Estados Unidos: 10:00HS (ET) / 07:00hs (PST)

• España: 16:00

Partidos para la Jornada 10 de la Kings League

• El Barrio vs Xbuyer Team

• Saiyans FC vs Jijantes FC

• Kunisports vs 1K

• Aniquiladores vs Porcinos FC

• Ultimate Móstoles vs Pio FC

• Los Troncos vs Rayo de Barcelona

Clasificación de la Kings League