¿Se terminó su tiempo en la Selección? Paolo Guerrero tomó radical decisión tras caída de Perú ante Argentina

Perú no pudo ante Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias. Perdiendo 1-0 en La Bombonera, el cuadro de Jorge Fossati está en su momento más crítico pues está último con 7 puntos y a 6 del séptimo puesto, ese que brinda el ticket al repechaje al Mundial 2026. En ese sentido, Paolo Guerrero habló tras la derrota y fue claro al expresar si seguirá jugando por la Selección Peruana.

Entrevistado por las cámaras de Movistar Deportes apenas se dio el pitazo final, Paolo Guerrero se paró frente al micrófono y habló primero del juego en el Perú vs. Argentina: “En lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona. A Messi lo tocabas con un dedo y todo le cobraba. Cualquier contacto. A nosotros nos empujaban y no cobraban nada. Es un poco difícil porque te va condicionando, te va metiendo”.

Siguiendo con todas las emociones a flor de piel, Paolo Guerrero también habló sobre su continuidad en la Selección Peruana: “Hoy no puedo decir que voy a seguir jugando para la selección. Eso sí, yo no soy un cobarde, no me voy a bajar del barco. Apoyo a mi camiseta, a mis compañeros”.

¿Paolo Guerrero se retira de la Selección Peruana?

Guerrero declarando tras el Perú vs. Argentina. (Foto: Captura A Presión)

Siguiendo con ese mensaje de positivismo, pero con cierta resignación, Paolo Guerrero reveló las opciones que tiene Perú de ir al Mundial 2026: “Creo que todavía tenemos chances, todo puede pasar. A la selección peruana no se le puede dar por muertos. Vamos a seguir luchando, yo confío en mis compañeros”.

Lo cierto es que la situación de Perú es crítica pues es último tras la fecha 12 de las Eliminatorias. Todavía quedando 18 puntos por disputarse, el cuadro de Jorge Fossati está a 6 unidades del séptimo puesto y tendrá que vencer sí o sí en marzo del 2025 a Bolivia en casa y Venezuela de visita.

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene 40 años pues nació el 1 de enero de 1984. Empezando como futbolista como profesional en el Bayern Múnich de Alemania, el delantero se formó en Alianza Lima, pero recién debutó en la temporada 2024.

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con Perú?

Paolo Guerrero tiene 40 goles con Perú en 123 partidos. Debutando el 9 de octubre del 2004, el atacante se estableció como el máximo goleador en toda la historia de la Selección Peruana.

