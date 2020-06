Alejandro "PastoreDios" Beresiarte es el primer finalista Movistar del torneo

El torneo de FIFA 20 organizado para la comunidad de Bolavip Gamer llegó al final de su primera etapa. De esta manera, los dos primeros del ranking Movistar ya están definidos y clasificaron directamente a la final de la competencia.

El primero de ellos es Alejandro "PastoreDios" Beresiarte, quien quedó en lo más alto de la clasificación del torneo y a quien desde Bolavip Gamer contactamos para escuchar sus impresiones sobre lo que sucedió en la primera etapa.

PastoreDios es jugador profesional de FIFA 20, y actualmente disputa la eLigaProfesional Flow para Colón Esports; luego de enterarse del torneo gracias a las redes sociales decidió aprovechar la oportunidad y vaya que lo hizo. "Jugué alrededor de 700 partidos de los cuales perdí solo 12, creo que eso fue clave para poder lograr el primer lugar en la clasificación", comentó.

Alejandro reveló que nunca había disputado una competencia como la de estas dos semanas: "El formato me pareció muy divertido, es la primera vez que lo experimento y pude pulir bastantes aspectos de mi juego a lo largo de la competencia. Así que, además de competir que es lo que me apasiona, también me llevo un gran aprendizaje, por lo que es doble la felicidad a la hora de saber que pude clasificar a la final."

Con Francia como equipo insignia y una táctica sumamente ofensiva (4-2-4), Alejandro explicó que su elección principal se debió a que "es por lejos el equipo más completo a la hora de jugar este modo."

Además, reveló que vio varios otros jugadores profesionales disputando el torneo, e incluso algunos con un 100% de partidas ganadas. "Por suerte los pude pasar en partidos jugados", bromeó.

Alejandro "PastoreDios" estará disputando la gran final del torneo este domingo, donde el vencedor se quedará con 2 DualShock PS4 + 1 Auriculares Corsair premium para juegos VOID ELITE SURROUND con sonido envolvente 7.1 + Tarjeta PlayStation® Store USD 100 dólares estadounidenses y como recompensa especial recibirá una Capturadora ElGato HD60s.

Por su parte, quien no gane la final también tendrá su premio por alcanzar la instancia decisiva, y ya tiene asegurado 1 DualShock PS4 + 1 Auriculares Corsair premium para juegos VOID ELITE SURROUND con sonido envolvente 7.1 + Tarjeta PlayStation® Store USD 50 dólares.estadounidenses.

Este torneo no está relacionado con ni patrocinado por Electronic Arts Inc. o sus otorgantes de licencias

Lee También